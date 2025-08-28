Mira aquí el programa completo de las fiestas de Jesús 2025
Las actividades comienzan el sábado 30 de agosto
Las Fiestas de Jesús arrancan este sábado 30 de agosto con un programa repleto de actividades que combinan tradición, cultura y comunidad. La Colla de l’Horta será la encargada de dar el pistoletazo de salida con una fiesta popular que marcará el inicio de unos días de celebración organizados por la Comissió de Festes de Jesús, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell d’Eivissa. La jornada inaugural estará impregnada de raíces ibicencas con la tradicional fonyada del raïm, una ballada popular y la emotiva cantada i sonada pagesa. El domingo 31 la programación continuará con propuestas pensadas para todas las edades, entre ellas un baile solidario en Colisée Sa Residència, el XI Torneo de Ajedrez y una comida de homenaje a las personas mayores, que también contarán con una misa especial en la parroquia de Jesús, acompañada por la música de la Colla de l’Horta y el Cor des Pla de Jesús.
Sábado 30 de agosto
- 18.30 horas: Pisada de uva para nuestro gran reserva.
- 19 horas: Juegos tradicionales gigantes de madera. Patrocinan: AAVV de Jesús y Consell d’Eivissa.
- 19 horas: Fiesta popular con la Colla de l’Horta.
- 20 horas: Baile popular.
- 20.30 horas: Cantada y sonada payesa.
Domingo 31 de agosto
- 9 a 14.30 horas: XI Torneo de Ajedrez. Centro cultural. Inscripciones: amics.escacs.eivissa@gmail.com.
- 11.30 horas: Baile solidario en Colisée Sa Residència. Organizan: Colla de l’Horta y Consell d’Eivissa. Colabora: Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
- 14.30 horas: Comida de homenaje a las personas mayores. Inscripción previa en el bar de la tercera edad.
- 17 a 21 horas: ¡Tarde de fiesta en el huerto! Cuentacuentos con Encarna de las Heras (19 horas), talleres creativos para grandes y pequeños, y charla sobre la historia de la finca de can Rimbaus. Huerto comunitario Sa Llavanera, c/ de la Terrol·la 2, Jesús.
Miércoles 3 de septiembre
- 20 horas: Pregón a cargo de David Pomar.
- 20.30 horas: Baile con la asociación Creix.
- 21.30 horas: Concierto de Marc Cuevas & Juanjele.
Jueves 4 de septiembre
- 18 horas: Tarde infantil con Cachirulo.
- 20 horas: Actuación del grupo Los Corleone.
- 20.30 horas: Música con DJ Aaron.
- 22 horas: Arroz de matanzas popular solidario a beneficio de APAC. Patrocinan: Construcciones Can Sirer, Jürgen Bushe y Toni Busquets.
Viernes 5 de septiembre
- 18.30 horas: Talleres infantiles.
- 20 a 00 horas: Back to the Hits of the 60s, 70s and 80s.
Sábado 6 de septiembre
- 10 a 20 horas: VIII Taller de Scrap. Inscripción previa: @scrapibiza. Centre cultural.
- 18 horas: Ruta Cala Espart. Excursión desde la iglesia de Jesús a la playa de s’Estanyol. 9 km, 3 horas aprox. Dificultad media. Apta para adultos y jóvenes a partir de 12 años. Inscripciones en turisme@santaeularia.com.
- 20 horas: Presentación del nuevo disco de Billy Flamingo.
- 22 horas: Tributo a Nirvana.
Domingo 7 de septiembre
- 6 horas: Gran caminata a s’Estanyol. Salida desde la plaza de Jesús.
- 21 horas: Actuación de The Hawaiians Band.
Lunes 8 de septiembre – día de Nuestra Señora de Jesús
- 8 horas: ¡Despierta, Jesús! Pasacalles matinal.
- 12 horas: Desfile de motos antiguas.
- 13.30 horas: Desfile de carros.
- 18.30 horas: Juegos para niños y jóvenes en la plaza a cargo de S’Espurna.
- 20.30 horas: “Pasodobles de hoy y de siempre”. Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària.
- 21.30 horas: Actuación de Arredefolks.
- 22.45 horas: Actuación de Los del Varadero.
Sábado 13 de septiembre
- 16 horas: Campeonato de tiro al plato fiestas de Jesús.
- 18 a 21.30 horas: Joves al carrer. Actividades juveniles en la plaza.
Viernes 19 de septiembre
- 21 horas: Teatro. “El discípulo” a cargo de la asociación cultural Llum d’Oli. Libre adaptación teatral del libro “El discípulo del diablo” de Shiro Hamao. 60 minutos. A partir de 12 años. Entradas: 10€ (más gastos de gestión) en santaeulariadesriu.com, 12€ en taquilla. Centro cultural.
Jueves 25 de septiembre
- 10.30 horas: Taller para personas mayores. Centro cultural.
Sábado 27 de septiembre
- 12.30 horas: “Modo avión”. Performance de Monma Mingot dentro de Territori, Festival Internacional de Arte Performativo. Más información: territorifestival.com. En la plaza.
- 17 horas: XVII BTT Fiestas de Jesús en Can Lluís de sa Rota.
Domingo 28 de septiembre
- 11.30 horas: X Gincana Infantil en Can Lluís de sa Rota.
Jueves 9 de octubre
- 10.30 horas: Taller para personas mayores. Centro cultural.
Sábado 11 de octubre
- 18 horas: Teatro. “Una rueda que da vueltas” de la compañía Almealera. A partir de 9 años. 45 minutos. Castellano. Un espectáculo sobre los molinos harineros y el ciclo agrario. Entradas: 10€ (más gastos de gestión) en santaulariadesriu.com, 12€ a taquilla. Centro cultural.
Domingo 31 de agosto
- 12 horas: Misa en homenaje a las personas mayores de Jesús. Colaboran: Colla de l’Horta y Cor des Pla de Jesús.
Jueves 4 de septiembre
- 20 horas: Triduo en honor a Nuestra Señora de Jesús. Primer día.
Viernes 5 de septiembre
- 20 horas: Segundo día del triduo.
Sábado 6 de septiembre
- 20 horas: Tercer día del triduo seguido de “Cants de la nostra terra” con el Cor des Pla de Jesús.
Domingo 7 de septiembre
- 12.30 horas: Misa en la parroquia.
- 19 horas: Procesión con la imagen de Nuestra Señora de Jesús y vísperas solemnes. Colaboran: ‘sonadors’ de la Colla de l’Horta.
- 20 horas: Misa en la parroquia.
Lunes 8 de septiembre – día de Nuestra Señora de Jesús
- 9 horas: Misa.
- 11.30 horas: Misa seguida de procesión y baile tradicional. Colaboran: Colla de l’Horta y Cor des Pla de Jesús.
- 18.30 horas: Talleres para niños y jóvenes para preparar la ofrenda de frutos.
- 20 horas: Misa de ofrenda de frutos.
Sábado 13 de septiembre
- 19 horas: Peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de Jesús desde la parroquia de San Pedro – El Convent hasta la catedral de Ibiza para el ganar el jubileo. Colaboran: Cor des Pla de Jesús y Colla de l’Horta. Servicio de autobús desde Jesús hasta la parroquia de San Pedro y regreso desde el seminario después de la misa.
