Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Música. Música. Más música. Un poquito más de música. Y algo de otras cosas. Así se presenta este fin de semana en Ibiza y Formentera para aquellos que no quieran quedarse en casa mirando Netflix y hablando con sus plantas. Unos planes de fin de semana, estos, que se alargan (sin que sirva de precedente) porque el lunes (Vara de Rey, 21 horas) se inaugura una nueva edición del 'Eivissa jazz',que durante toda la semana convertirá Vila en la capital de este estilo musical. Comienza el lunes, pero hay actuaciones gratuitas tanto el martes como el miércoles a la misma hora.

Pero antes de eso continúan las fiestas de Sant Agustí, cuyos conciertos de músicas de cualquier rincón del mundo son archiconocidos (y archidisfrutados) más allá de ses Margalides. El pueblo vive este jueves su día grande que, además de con el clásico de misa-ball pagès-orelletes-vi (19 horas), llega con el pregón, que este año pronunciará Charlotte Look, la popular profesora de canto de Can Blau, y, cómo no, música (a partir de las 21 horas). El viernes habrá música en la 'Festa de la Xíndria' y, el sábado, una nueva sesión de música.

También la hay en Sant Bartomeu, en Sant Antoni, que alarga sus fiesta después de vivir el domingo pasado su día grande y el viernes vive la Mockers Revolution (20 horas) y el sábado, una nueva edición de Brisa Flamenca. Como plato fuerte, Queralt Lahoz. También a las ocho en Caló de s'Oli. Este mismo jueves Macaco regresa a su escenario imprescindible de Las Dalias (19 horas) y tanto en Ibiza como en Formentera los amantes de la música clásica podrán disfrutar de 'Música d'elles', un quinteto que recupera las piezas de compositoras, mújeres músicas a las que recuperan del olvido. Sábado a las 20 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza y el domingo, media hora más tarde, en la iglesia de Sant Francesc. Por último, el domingo (20 horas) llegará el colofón de las grandes semanas de la música de Sant Carles con el concierto final de los ganadores del XXVI Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2025 (20 horas, centre cultural Sant Carles).

Este fin de semana llega a la ciudad el circo. El de artistas de disciplinas imposibles y números excéntricos, no el que tenemos todos los días en los medios de comunicación. Estará junto a la rotonda del McDonalds hasta finales de septiembre y las primeras funciones comienzan este jueves (21 horas) con sesiones dobles los fines de semana.

Vista general de la plaza, en una imagen de archivo de las fiestas de Sant Agustí. / DI

JUEVES 28 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

V Torneo de Pádel – Festes de Sant Bartomeu. Días: 28, 29, 30 y 31 de agosto. Organiza: Cebo Pádel Cup. Inscripción a través de la app Sportelia.

10.30 horas: taller creativo de verano. Manualidades a cargo de EducArte Ibiza. Edad recomendada: de 5 a 8 años. Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net.

taller creativo de verano. Manualidades a cargo de EducArte Ibiza. Edad recomendada: de 5 a 8 años. Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net. 20 horas: gala Club Gimnasia Rítmica Portmany. Auditorio de Sa Punta des Molí.

Fiestas de Sant Agustí

Día Grande

19 horas: misa coral con los coros de Sant Agustí y el parroquial de Puig d‘en Valls. Seguida de ball pagès con la colla des Vedrà. Vino i dulces.

misa coral con los coros de Sant Agustí y el parroquial de Puig d‘en Valls. Seguida de ball pagès con la colla des Vedrà. Vino i dulces. Tamborrada con Esperitrons.

Pregón de las fiestas a cargo de Charlotte Look.

21 horas: conciertos de Swingin Tonic (Eivissa), Balkumbia (Barcelona) y Dakidarria (Galicia).

Música

Macaco. Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles. Desde las 19 horas. Entradas a 20€ en Ibiza Spotlight.

La noche del jazz. Jam session. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Circo

‘Circo Coliseo’. Hasta el 21 de septiembre. En la avenida de Sant Josep. A las 21 horas. Desde 13,60 euros. Entradas en www.circocoliseo.es.

Así luce BiBo Park durante el evento Astro Magic Lights. / BiBo Park

VIERNES 29 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

20 horas: Mockers Revolution. Una noche de soul y rock & roll en vinilo con Javi Box y B-Bop Nando. Clases de baile con Sunset Swing Club y colaboración especial de Rocker Sapa Swing (Zaragoza). Venta de vinilos y exposición de coches clásicos americanos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

Mockers Revolution. Una noche de soul y rock & roll en vinilo con Javi Box y B-Bop Nando. Clases de baile con Sunset Swing Club y colaboración especial de Rocker Sapa Swing (Zaragoza). Venta de vinilos y exposición de coches clásicos americanos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany). 20.30 horas: ajedrez a la fresca. Campeonato popular de ajedrez, abierto a todo el mundo. Inscripción: mandando un correo a amics.escacs.eivissa@gmail.com o presencialmente media hora antes.En la Plaza de detrás de la iglesia.

Fiestas de Sant Agustí

19 horas: espectáculo de fin de curso de los alumnos de la escuela de verano de Sant Agustí.

espectáculo de fin de curso de los alumnos de la escuela de verano de Sant Agustí. 20.30 horas: degustación de sorbetes y chupachups de sandía con Marga Orell.

degustación de sorbetes y chupachups de sandía con Marga Orell. 21 horas: ’Festa de sa xíndria’ en el jardín de Can Berri. Cócteles de sandía y música con Stone Corners y Rock my dj set.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con tributo a Backstreet Boys y los dj de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20€ en la web de children of the 80’s.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Cine

‘Un sueño posible’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en el Auditori Caló de s‘Oli. Entrada libre.

Folclore

‘Ballades a la fresca’. Bailes tradicionales con la Colla de Puig d‘en Valls. Último viernes de cada mes de mayo a octubre. 20 horas en la plaza de la iglesia de Puig d’en Valls..

Infantil

Talleres del centro de interpretación de sa Caleta. Taller de alfabeto a cargo de Can Púnic. De 18.30 a 20.30 horas. Inscripción previa en arxiuimatgeiso@gmail.com.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Circo

‘Circo Coliseo’. Hasta el 21 de septiembre. En la avenida de Sant Josep. A las 21 horas. Desde 13,60 euros. Entradas en www.circocoliseo.es.

Lorena Castell vuelve con 'Bingo para 'Señoras' a Hard Rock Ibiza / HRI

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

10 horas: XXIV Día de la Piragua. Prueba popular organizada por el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA). Recorrido: Club Nàutic– Racó des salt d’en Portes – Club Nàutic.

XXIV Día de la Piragua. Prueba popular organizada por el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA). Recorrido: Club Nàutic– Racó des salt d’en Portes – Club Nàutic. 20 horas: Jambalaya Festival. Con 5 Guys Walk into a Bar y el debut de Sant Rafel Playboys. Concurso de disfraces Mardi Gras. Menú de arroz Jambalaya. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

Jambalaya Festival. Con 5 Guys Walk into a Bar y el debut de Sant Rafel Playboys. Concurso de disfraces Mardi Gras. Menú de arroz Jambalaya. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany). 20 horas: Festival Brisa Flamenca. Nueva edición del encuentro con el flamenco de hoy en Sant Antoni. En esta ocasión, con Javi Medina y Queralt Lahoz, dos voces referentes del flamenco contemporáneo. Entrada gratuita. Auditorio de Sa Punta des Molí.

Fiestas de Sant Agustí

21 horas: conciertos de Doctor Trapero & Friends (Eivissa), La Regadera (Burgos), Mala Gestión (València) y Dj Ashtralmery.

Música

‘Música d’elles’. Quinteto que reivindica el espacio de la mujer en la música. Repertorio de Emily Mayer, Amy Beach y Adriana Figueroa. 20 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa.

Jove Big Band de Sedajazz. Presentación del disco ‘In Bloom’. Ciclo ‘Sol post a s‘Oli Fest’ de Sant Josep. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Espectáculo

‘Bingo para Señoras’. Con Lorena Castell. Música, cabaret, humor... -Desde las 19 horas en Har Rock Café Ibiza. Entradas a 20€ en Fever.

Ocio

Dissabtes de la Fresca.

21 horas: taller creativo para niños con Fran Lucas Simón.

taller creativo para niños con Fran Lucas Simón. 22 horas: concierto de Virot, acústico. Mercat Artístic de Sant Ferran, Formentera.

Concentración

Eivissa amb Gaza. Concentración organizada por la Plataforma de solidaridad con el pueblo palestino. A las 20.30 horas en Vara de Rey. Lema 'Basta ya'.

Museos

‘Nits d’Art’ del centro de interpretación de sa Caleta

20 horas: visita guiada a la exposición y cata.

visita guiada a la exposición y cata. 21 horas: monólogo y presentación a cargo de Neus Torres.

monólogo y presentación a cargo de Neus Torres. 21.30 horas: interpretación de poesía escénica y música excéntrica con Ses honorables virtuts il·lògiques.

Circo

‘Circo Coliseo’. Hasta el 21 de septiembre. En la avenida de Sant Josep. A las 19 y las 21 horas. Desde 13,60 euros. Entradas en www.circocoliseo.es.

Domingo de ‘xacota’ en el Pou des Rafals / Juan A. Riera

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

10 horas: XXV Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes. Inscripción a partir de las 9 horas en el Caló des Moro . Organiza: Club Trijasa. Recorrido: Caló des Moro – Cova de ses Llagostes.

XXV Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes. Inscripción a partir de las 9 horas en el Caló des Moro . Organiza: Club Trijasa. Recorrido: Caló des Moro – Cova de ses Llagostes. 18 horas: Splash Sunset .Tarde de playa, juegos, agua y diversión para todas las edades. Traer bañador, toalla y chanclas. En Caló des Moro.

Splash Sunset .Tarde de playa, juegos, agua y diversión para todas las edades. Traer bañador, toalla y chanclas. En Caló des Moro. 20 horas: Rockin’ Vermut a 45 RPM. DJ Javi Box y sus secuaces pinchan solo en vinilo. Baile con Sunset Swing Club. Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

Fiestas de Sant Agustí

19 horas: fiesta payesa en el Pou des Rafals.Organizada por el Grup Folklòric des Vedrà.

Fiestas de Sant Llorenç

18.30 horas: misa solemne.

misa solemne. 20 horas: ball Pagès en sa Font de Balàfia. Organizado por sa Colla de Labritja.

Música

XXVI Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2025. 20 horas: Gala final con concierto de los ganadores.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

‘Música d’elles’. Quinteto que reivindica el espacio de la mujer en la música. Repertorio de Emily Mayer, Amy Beach y Adriana Figueroa. 20.30 horas en la iglesia de Sant Francesc de Formentera.

Circo

‘Circo Coliseo’. Hasta el 21 de septiembre. En la avenida de Sant Josep. A las 19 y las 21 horas. Desde 13,60 euros. Entradas en www.circocoliseo.es.

Medio Ambiente

Limpieza de playa. Organiza O Beach. Punto de encuentro a las 9.30 horas en la entrada de O Beach en Sant Antoni. Entrada gratis a la fiesta ON111 del jueves siguiente para todos los participantes.

Imagen del 'Eivissa Jazz' del año pasado / Vicent Marí

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

Música

Eivissa Jazz. 21 horas. Inauguración. Jove Big Band Sedajazz. En Vara de Rey. Entrada libre.

Circo

‘Circo Coliseo’. Hasta el 21 de septiembre. En la avenida de Sant Josep. A las las 21 horas. Desde 13,60 euros. Entradas en www.circocoliseo.es.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

Música

Eivissa Jazz. 21 horas: Goran Levi Quartet y Miguel Ángel Rigo Quintet. Vara de Rey. Entrada libre.

Astronomía

'Formentera mira el cel'. Observación gratuita organizada por el Consell de Formentera y la Associació Astronòmica de Formentera. Enrte las 21 y las 23 horas en el Molí Vell de la Mola. Aparcar en el pueblo y llegar caminando al molino para preservar el entorno.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

Música

Eivissa Jazz. 21 horas: Big Band Ciutat d’Eivissa y Claudia Bardagí. Parque Reina Sofía. Entrada libre.

La muestra ‘Picnic’ presenta 17 obras de gran formato. / DI

EXPOSICIONES

Josep López Vañó. ‘Nuets’. Fotografías. En el centro Antoni Tur 'Gabrielet'. De 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 2 de septiembre.

‘Danzantes’. Exposición colectiva de artistas: Mar Ample, Nobutaka Hayashi, Marc Sánchez ‘Crams’ y Ginny Sims. Sala de exposiciones del ayuntamiento viejo de Formentera, en Sant Francesc. De 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 6 de septiembre.

Vera Lutter. ‘Speak Memory’, en la sala Parra y Romero de Santa Gertrudis. Fotografías con cámara oscura. Hasta el 11 de septiembre.

Elizabeth Louy. ‘Línea E-Motion’. En la sala de exposiciones de Santa Eulària. Hasta el 6 de septiembre. De martes a sábados de las 10 a 13.30 horas y de las 17 a 20 horas.

Wendy Williams. ‘Mar, campo y abstractos’. En el centro cultural Can Jeroni. Hasta el 7 de septiembre. Inauguración viernes 22 a las 19 horas. Horario de visitas de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado también de 18 a 21 horas.

Artistas de Sant Agustí. Organizada por la Asociación de Vecinos, en la sala de exposiciones de Can Curt. Hasta el 31 de agosto.

'Homenaje a Orlando Herrera'. Exposición con las obras de este artista multidisciplinar. Más de 40 obras. Inauguración el jueves 14 de agosto a las 20 horas con música de Rubén Herrera (violín) y Mònica Marí (violonchelo). Hasta el 29 de agosto. Horario de visitas de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados sólo por la mañana.

'Art d'Estiu'. Exposición colectiva de los artistas de la asociación AMAE. Inauguración el jueves 7 de agosto a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 30 de agosto.

Biel Vallés Stewart. Pinturas. Inauguración el viernes 8 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 4 de septiembre

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

'Made in Spain'. Exposición colectiva con obras de Miranda Makaroff, Ana Sting, Piro, Irene Molina, Sabek, Filip Custic y Jaime Urdiales. In-Between Gallery de Dalt Vila. De martes a sábado de 12 a 22.30 horas y los domingos y lunes de 18 a 22.30 horas. Hasta el 16 de septiembre.

Mateo Miró. 'Nuances', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de agosto.

María García de Leonardo. 'Resurgir', pintura matérica. Inauguración el viernes 1 de agosto en el hotel Ocean Drive Marina Botafoc. Hasta el 10 de septiembre.

'Sueños de exoplanetas'. Pinturas y esculturas de Georges Chabbat. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 18 a 21 horas. Hasta el 29 de agosto.

‘The Rolling Collection’. Colectiva internacional con obras en formato circular. ADDA Gallery de Cala de Bou. Hasta el 31 de agosto.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

2d Exposició. Pinturas de David Riera (Noguera) y composturas de Virol Bifis (David Serra). Can Jordi Blues Station. Hasta el 30 de agosto.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta el 12 de septiembre. Se puede visitar cada jueves de 17.30 a 20.30 horas. Otros días y horarios con cita telefónica.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

Mercadillo hippie de Punta Arabí / J.A.RIERA

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.