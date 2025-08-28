Una ‘masterclass’ de yoga de Xuan Lan previa al Ibiza Wellness Weekend

Xuan Lan es una de las personas más influyentes y conocidas en el ámbito del yoga a nivel mundial. Además, ayer también fue la protagonista durante la presentación en el Bless Hotel Ibiza, que se ubica en Cala Nova, de la sexta edición del Ibiza Wellness Weekend. La maestra e influencer nacida en París impartió durante aproximadamente una hora una clase magistral de yoga que se retransmitió por streaming a través de su perfil oficial de Youtube: @XuanLanYoga. Su cuenta ya tiene a más de dos millones de suscriptores.

Luan, pocos minutos antes del comienzo de su clase magistral, afirmó que «es un honor volver a estar en la isla» e invitó «a la gente a descubrir y disfrutar del Ibiza Wellness Weekend 2025, ya que es una experiencia única y con muy buenas energías en un sitio como Ibiza». Además, esta contó en todo momento con música del género chillout en vivo a cargo de la DJ Cris 44. Esto sirvió para amenizar un vídeo que ya tiene más de 2.000 visualizaciones en Youtube.

«Un perfil diferente al del turismo de masas»

Con puntualidad británica empezó la masterclass a las 19.30 horas. Eso sí, en los instantes previos ya había centenares de usuarios de todo el mundo conectados a la espera del inicio de la retransmisión en vivo. Una retransmisión que en los instantes iniciales contó con problemas de sonido en el micrófono, cosa que dificultó el seguimiento de la clase.

Al margen de Luan, en la presentación asistió el director insular de Turismo de Ibiza, Juan Miguel Costa. Este habló sobre la importancia de esta iniciativa: «Con este tipo de eventos buscamos atraer a un perfil de turismo diferente al de masas. El sector del Health & Beauty está creciendo cada vez más y proyectos como el del Ibiza Wellness Weekend aportan un valor añadido».

El Ibiza Wellness Weekend 2025 se celebrará el 17, 18 y 19 de octubre y se espera la participación de más de 500 personas. Las sedes elegidas para esta edición son el Palacio de Congresos de Ibiza, que se ubica en el municipio de Santa Eulària, y el Agroturismo Safragell, localizado en el municipio de Sant Joan.

En la rueda prensa también habló Abel García. Él forma parte de Ibiza Health & Beauty, Club de Salud y Bienestar de Fomento de Turismo, que es uno de los organizadores del proyecto. Este indicó que «Ibiza es un destino con grandes virtudes para ser líder en el turismo del bienestar, gracias a sus paisajes naturales, sus talentos profesionales, la alta gastronomía local, el clima mediterráneo y la gran variedad de experiencias y actividades que se pueden desarrollar».