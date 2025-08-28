Llama la atención
Que los dos subparques de bomberos que hay que construir en Ibiza para acortar los tiempos de respuesta ante incendios forestales todavía no tengan ni siquiera fecha de construcción. También llama la atención que haya 61 bomberos, pese a que deberían ser el doble, como mínimo, para cubrir con garantías las necesidades de la isla, según advierte José Antonio López, sargento jefe del parque de bomberos ibicenco.
Que el Ayuntamiento de Santa Eulària haya descartado intervenir en el caso del helipuerto ilegal que se está utilizando casi a diario en Jesús este verano, porque considera que debe actuar la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por el contrario, el Consistorio de Sant Joan efectuó una inspección en el helipuerto ilegal de Sant Llorenç y los vuelos han cesado, aunque no hubo ninguna sanción porque los técnicos municipales no encontraron evidencias de la actividad. Pero sí tuvo un efecto disuasorio.
Que haya descerebrados que enciendan fuego en la Cova des Culleram, situada en una montaña cubierta de pinar y matorral de Sant Joan.
