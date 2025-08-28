'Pack para residentes' en el III Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio

Animar a todos los cofrades y fieles de la diócesis de Ibiza a participar en el III Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que reunirá en Ibiza del 24 al 26 de octubre a representantes de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco, es el objetivo del 'pack para residentes' que ha lanzado la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Ibiza.

Para facilitar la asistencia de los residentes, se ha diseñado un paquete especial denominado 'Essència Patrimonial', que incluye el acceso completo a todas las actividades académicas por 30 euros. De manera opcional, los participantes podrán inscribirse en actos de convivencia como el almuerzo oficial o la cena de gala. Además, los miembros de las siete cofradías que integran la Junta Coordinadora disponen de un descuento exclusivo en la inscripción, que puede solicitarse a través de los presidentes de cada cofradía.

El encuentro, organizado bajo el lema “Ibiza: Un patrimonio vivo”, se celebrará en distintos espacios del casco histórico de Dalt Vila y pretende destacar la dimensión cultural, artística, religiosa y social de la Semana Santa en enclaves históricos.

"Protagonistas en su propia tierra"

La presidenta de la Junta de Cofradías, Nieves Jiménez, ha subrayado lo que supone este congreso: "Una oportunidad única para mostrar al resto de España la riqueza de nuestras cofradías, nuestra historia y el compromiso de tantas personas que hacen posible que la fe se viva también a través de nuestras tradiciones”. Jiménez ha animado a los cofrades locales a ser “protagonistas en su propia tierra” y a vivir el encuentro “con ilusión y orgullo”.

"Invitamos a todos, cofrades, feligreses, sacerdotes, catequistas, y a toda la familia diocesana, a inscribirse y participar. Además de los actos formativos y culturales, hemos preparado momentos de convivencia como la comida fraternal o la cena de gala, para fortalecer la unión que nos caracteriza como Iglesia y como cofradías”, ha señalado.

El congreso está organizado por la Junta de Cofradías y el Obispado de Ibiza, y cuenta con el patrocinio del Consell de Ibiza e Ibiza Travel, además de la colaboración del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, el Ayuntamiento de Ibiza y diversas entidades locales.

Las inscripciones ya están abiertas a través del portal web oficial de la Junta de Cofradías. Eso sí, para solicitar el descuento tienen que hablar con los responsables de su cofradía, matiza la nota.

Los tres packs, desde el básico a la Ibiza sacra, el todo incluido

En la web se pueden encontrar, además del pack para residentes, otras opciones para los asistentes de fuera de la isla que incluyen también alojamiento. Hay varias opciones que oscilan entre los 250 y los 680 euros.

El más económico es el bautizado como 'Pack exprés: pedra i esperança' (250 a 340 euros) que incluye una noche de alojamiento con desayuno y ecotasa y asistencia a la recepción oficial, el concierto, un almuerzo y el congreso del viernes y el sábado .

El segundo, para sábado y domingo (330 a 500 euros) se llama 'Pack cultural: mirades d'Eivissa' e incluye una noche de alojamiento con desayuno y ecotasa, asistencia al congreso, almuerzo, excursión cultural , cena de gala y una visita teatralizada.

Por último, el que incluye los tres días recibe el nombre de 'Eivissa sacra: l'experiència completa', cuesta entre 500 y 680 euros e incluye: dos noches de alojamiento con desayuno y ecotasa, recepción oficial, congreso completo, almuerzom cena de gala, concierto, excursión cultural y una visita teatralizada.