Ibiza Final Boss vs Oscar Wilde

Para los que le hemos pegado fuerte al tema de los videojuegos, hablar del ‘monstruo final’ es un consenso construido en torno a personajes tan míticos como Bowser en el Super Mario, M. Bison en el Street Fighter o Ganondorf en el Zelda. Quien entendió, entendió. Y para quien no: detrás de estos peculiares nombres se esconden tipos muy malvados que vendían cara su piel y obligaban a invertir muchas horas delante de la pantalla hasta lograr que claudicaran. Su derrota definitiva dejaba una mezcla de alivio y desamparo. ¿Y ahora a quién le voy a zurrar la badana?

Otro sinónimo no tan empleado en España, pero hegemónico en el mundillo de los videojugones anglosajones, es ‘jefe final’, es decir final boss. De ahí nace la denominación Ibiza Final Boss que se ha viralizado en las últimas semanas. Viralizar, qué expresión, ¿eh? ¿Sabía que los virus son tan despreciables que ni siquiera pueden reproducirse por sí mismos e invaden a otras células para hacerlo? Allá va Jack Key, bailando tranquilamente en un garito de Ibiza, gozando de lo lindo con su pelo champiñón, su barba delineada con precisión casi maníaca y su cadenote de oro al cuello. Al chaval de Newcastle le ha dado la vida un vuelco increíble: ha pasado de turista anónimo a estrella por obra y gracia de las redes sociales. Ya ha firmado varios contratos, se lo rifan las discotecas y hasta ha sacado una canción. Un living la vida loca en toda regla. Bien por él.

Si Jack está en la cresta de la ola, Oscar Wilde atravesaba el inframundo mientras escribía De profundis en la cárcel. En aquel desahogo visceral escrito entre barrotes denunció que «el vicio más profundo es la superficialidad». La cita tiene más de un siglo, pero suena más actual que nunca. Qué pensaría el esteta irlandés, que vertió ríos de tinta solo para alabar a las flores, si viajara al futuro y le hiciéramos una cuenta de Instagram. No tardaría ni cinco minutos en pedir que lo lleváramos de vuelta a su prisión de Reading. Es posible que las redes sociales sean el monstruo final de nuestra sociedad y aún no nos hayamos dado cuenta. Salvo los genios de Black Mirror, claro.