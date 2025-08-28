Ibiza compite con Aínsa, Trujillo, Ciudad Rodrigo y Besalú por el casco histórico amurallado mejor conservado de España

Dalt Vila vuelve a situarse en el escaparate nacional. La ciudad amurallada de Ibiza ha sido nominada a los premios '+ Historia' que organiza la revista National Geographic, en la categoría de Mejor conservación de casco histórico amurallado, un reconocimiento que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de distintas localidades de España.

En esta edición, Dalt Vila comparte candidatura con Aínsa (Huesca), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Besalú (Girona) y Trujillo (Cáceres). La votación es popular y está abierta hasta el próximo 12 de octubre, de manera que serán los propios lectores quienes decidan el ganador.

Según la organización, el premio se concede a aquellos ayuntamientos que han sabido dotar de valor a sus recintos históricos, favoreciendo tanto su conservación como su atractivo turístico. En el caso de Ibiza, Dalt Vila (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999) es uno de los principales reclamos culturales de la isla y recibe miles de visitantes cada año.

El alcalde de Aínsa, una de las localidades rivales, ha destacado que estas nominaciones son: “Una manera de hacernos eco de nuestro patrimonio ante un público especializado que sabrá reconocer el valor histórico de nuestras villas medievales”. Un sentimiento compartido en Ibiza, donde el reconocimiento internacional a Dalt Vila refuerza la importancia de seguir cuidando y difundiendo un espacio que forma parte de la historia común del Mediterráneo.