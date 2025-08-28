Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formentera ya no es lo que era

No, Formentera ya no es lo que era, al menos en este mural que se encuentra en el pasadizo de la terminal interislas y que reproduce el mapa de la Comunitat Autònoma. Mallorca, Menorca y Ibiza, más o menos se identifican, pero en el caso de la pitiusa del sur, al autor le ha salido un auténtico churro.

