El álbum
Formentera ya no es lo que era
No, Formentera ya no es lo que era, al menos en este mural que se encuentra en el pasadizo de la terminal interislas y que reproduce el mapa de la Comunitat Autònoma. Mallorca, Menorca y Ibiza, más o menos se identifican, pero en el caso de la pitiusa del sur, al autor le ha salido un auténtico churro.
