Hijos de padres separados podrán coger dos líneas de autobuses escolares en Baleares

La conselleria de Educación ha aprobado una instrucción que permitirá que alumnos hijos de padres con custodia compartida utilicen paradas diferentes dentro de la misma ruta o vehículos alternativos siempre que el centro escolar esté incluido en el itinerario. El Ejecutivo autonómico indica en un comunicado que esta iniciativa responde a una demanda de familias de Ibiza y el Defensor del Menor.

A partir de septiembre, las familias podrán presentar una solicitud formal en el centro escolar que valorará la documentación y podrá autorizar el uso flexible del transporte escolar. Hasta ahora, los alumnos solo podían estar adscritos a una única ruta, lo que dificultaba la conciliación familiar en casos de custodia compartida.

Otra de las líneas de actuación para el próximo curso será la entrada del sistema Llull en fase de pruebas en varias escuelas de infantil de Ibiza. Esta herramienta digital se propone modernizar la gestión educativa e incluirá formación específica para los equipos directivos. El sistema permitirá gestionar aspectos económicos y comunicaciones entre centros y la conselleria y se podría extender a todos los centros públicos durante el primer trimestre de 2026. Comenzarán a utilizarlo en Ibiza los centros Can Nebot, Sant Rafel, Santa Eulària, Santa Agnès de Corona, Balansat, la Escola d'Arts y el CEPA Pitiüses.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado estas medidas después de la primera jornada de las mesas educativas previas al inicio del curso escolar 2025-2026. Este encuentro ha reunido a representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa como la Mesa Sectorial de Educación, la Mesa de Educación Concertada y la Mesa de Directores.