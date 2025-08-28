Discotecas de Ibiza: «La temporada no es espectacular, se acabó crecer un 10% cada año»

Parece haber un consenso en el discurso que emiten varias patronales de diferentes sectores de Ibiza vinculados con la industria turística: el futuro no traerá más crecimiento, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Ya no hay más margen para continuar al alza. «Somos una isla que llevaba muchos años haciendo presupuestos de la abuela, por decirlo de alguna manera, pensando: pues el año que viene, un 10% más. Eso ya es imposible», en palabras de José Luis Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza, patronal del ocio nocturno.

Aunque todavía quedan unos dos meses de temporada por delante, Benítez sostiene que, hasta el momento, el balance que hacen es positivo. Pero recalca que el periodo poscovid no es la mejor vara de medir, ya que en aquellos años inmediatamente después del confinamiento había ansias por «salir de casa y estar rodeado de gente», de modo que el cambio fue muy acentuado en poco tiempo: «Fueron unos años muy buenos. El 2024 fue también muy satisfactorio y este año vamos a estar en unos números muy parecidos, con una ligera bajada en algún caso». En todo caso, en términos generales, se muestra optimista con la valoración de la temporada 2025. «Además, queda por delante todo el mes de septiembre, que es bastante bueno para el ocio, y en octubre tenemos los cierres, que suelen aportar unos números muy positivos», añade.

A modo de resumen, el gerente de Ocio de Ibiza concluye que «la previsión es que va a ser una temporada buena»: «No es espectacular, pero creo que hace ya años que tenemos que tener claro que los números siempre van a ser muy parecidos, porque tenemos una capacidad de carga y ya la hemos superado ampliamente en otros momentos».

Venta anticipada

Sobre las entradas de discotecas, señala que suelen comprarse con antelación, como ocurre «con un concierto»: «Normalmente cuando la gente viene a Ibiza y quiere salir, se lo organiza con mucha previsión. Sabe que ver a uno de estos grandes djs es como ver a un cantante de pop y lo coge dos o tres meses antes». También hay quienes lo deciden en el mismo día y compran entrada online, «en algún local colaborador» o directamente en la puerta del club, añade.

Entre la clientela de los asociados a Ocio de Ibiza hay, sobre todo, ingleses, españoles e italianos. «Siempre son los predominantes. Algún socio me ha dicho que se está notando mucho el cliente norteamericano, que es siempre positivo. Y el holandés siempre está ahí. Tenemos un poquito de todo, es bastante heterogéneo». Con todo, afirma que «en esa diversidad de turistas reside parte del éxito»: «Si dependiéramos única y exclusivamente de un mercado, seguramente tendríamos más problemas». Asimismo, asegura que la actividad en el sector no está necesariamente concentrada en el fin de semana.

3.600 trabajos directos

Los clubes asociados a Ocio de Ibiza suman alrededor de 3.600 puestos de trabajo directos y unos 1.100 indirectos, detalla Benítez. «Es el cálculo que hicimos hasta julio. Como la temporada tampoco ha sido de tirar cohetes, no creo que el mes de agosto haya cambiado mucho los números».

Por puestos de trabajo indirectos se refiere a servicios que las discotecas tal vez tienen externalizados, como por ejemplo «la seguridad, la atención sanitaria, los técnicos electricistas o los fontaneros». Finalmente, sobre la búsqueda de empleados, afirma que el sector del ocio nocturno tiene suerte, «al ser atractivo para determinados trabajadores»: «Es verdad que no puedes elegir, a veces tienes que contratar a quien viene, pero creo que este año ha sido de los que menos hemos sufrido con los trabajadores».