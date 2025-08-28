El concurso de una juventud concienciada con el medio ambiente en Sant Antoni

Niños y adolescentes de Sant Antoni han vuelto a ser protagonistas con sus mensajes de concienciación ambiental al participar en la cuarta edición del concurso de reciclaje ‘Reduïm, reutilitzem i reciclem vidre!’, impulsado por las escuelas de verano del municipio. «Forma parte de las acciones de la campaña ‘Movimiento Banderas Verdes’, que Sant Antoni ganó por primera vez en 2021 y ha revalidado en 2022, 2023 y 2024, con el objetivo de volver a hacerlo también en 2025», señala el Ayuntamiento en una nota.

Otra imagen de participantes en el concurso. / Ajuntament de Sant Antoni.

En la categoría infantil, dirigida a los pequeños de 3 a 6 años, el primer premio ha sido para Laia Cardona, mientras que el segundo ha recaído en Leah Alborch, de la Escola d’Estiu de Sant Rafel, y el tercero en Sira Fénix, alumna de Trinitarias.

Los galardonados

En la categoría de primaria (7-11 años), la ganadora del primer premio ha sido Lluna Colomar, del colegio Sant Rafel, seguida por Marta Serra, del mismo centro, que ha obtenido el segundo premio, y por Matías Torres Ribas, de Can Bonet, que ha logrado el tercero.

En la categoría de adolescentes (12-15 años), organizada en el Espai Jove, este año se ha introducido como novedad un concurso de fotografía en lugar de dibujo. En este apartado, el primer premio ha sido para Marc Rodríguez y el segundo para Lamine Boiro.

Esta edición ha contado con la participación de 263 alumnos de las escuelas de verano de los colegios Sant Rafel, Can Bonet, Trinitarias y del Espai Jove. Entre los premios hay vales de material escolar, un curso de vela en el Club Nàutic Sant Antoni y un curso de windsurf en dicha entidad, detalla la nota.