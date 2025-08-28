Compara la 'playa de Madrid' con Ibiza y estalla la polémica: "Parece que entramos en la típica cala"

El pantano de San Juan, ubicado en el suroeste de la Comunidad de Madrid, es uno de los destinos más populares para escapar del calor madrileño en los meses de verano. Conocido como la 'playa de Madrid', este embalse del río Alberche cuenta con más de 14 kilómetros de playas autorizadas para el baño, siendo además el único de la región donde está permitida la navegación a motor.

Más allá del baño y el sol, el pantano ofrece una amplia variedad de actividades: rutas de senderismo, deportes acuáticos como paddle surf, vela o piragüismo, y zonas habilitadas para picnic. Además, tiene chiringuitos, áreas de recreo y numerosas plazas de aparcamiento. Una alternativa a la playa que año tras año genera polémica entre quienes dicen que el pantano no es una playa y quienes consideran que sí lo es.

Así precisamente comienza el vídeo de un influencer que ha vuelto a reavivar el debate: "Dicen que en Madrid no hay playa, ¿que no? Bienvenido a la playa de Madrid". El usuario @mowlihawk, que acumula casi medio millón de seguidos en TikTok, ha relatado en algo más de un minuto lo que se puede hacer en el pantano de San Juan, pero ha ido un paso más allá al compararlo con Baleares. "Ahí empezamos a ver las vistas", dice mientras señala el agua. "Es que, literal, parece que estamos entrando en la típica cala de Ibiza", subraya.

Los comentarios no se han hecho esperar. Y en la gran mayoría se puede apreciar el tono burlesco: "Iba a ir a Maldivas hasta que me enteré de que este sitio existe", dice una usuaria. "Hay que llamar cada cosa su nombre: si es pantano es un pantano, no una playa", reza otro comentario. "Sin coñas es la mejor playa que he visto, nada que envidiar a las del norte, no viajéis fuera teniendo esto en Madrid, BRUTAL", indica con sorna otro.

El pantano de San Juan cuenta bandera azul y está prohibido el acceso de mascotas. "¿Quién diría que es un pantano y no una playa? Yo a lo largo de mi vida he ido a playas con menos pinta de playa que esto", zanja el tiktoker.