Colaboradores del Concurso Internacional de Piano de Ibiza: «Tenemos en casa conciertos privados de gente excepcional»

Dicen que la música es un lenguaje universal y en torno a ella, y a raíz del Concurso Internacional de Piano de Ibiza, se mezclan sin limitación alguna el ibicenco y el inglés en casa de María Planells. En ella recibe este miércoles a cuatro concursantes del certamen que se celebra esta semana en el Centro Cultural de Sant Carles y que hace 38 años iniciaron Jaume Ferrer y su mujer, Angelina Forés. Hoy en día, su hija, la musicóloga y pedagoga de la música María Ángeles Ferrer Forés, es la encargada de continuar su legado y organizar el certamen. Yel festival que se lleva a cabo una semana antes de éste. Ella mantiene la tradición de sus antecesores y permite que quienes participan en el concurso pasen por casas ibicencas que ceden sus pianos para ensayar. De este modo, los concursantes disfrutan de una experiencia diferente en la que, al mismo tiempo, se sumergen en la cultura ibicenca.

María Planells y su hijo Joan Guasch Planells. | FOTOS DE: TONI ESCOBAR

Un piano de cola ibicenco

Planells colabora desde hace 15 años con esta iniciativa, que conoció al frecuentar el Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano con sus tres hijos, cada uno de los cuales toca el piano. De hecho, en casa tienen dos, uno vertical y un piano de cola que preside una sala con grandes ventanales acristalados.

Por ambos instrumentos han pasado participantes de Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos o Francia, lo que para Planells define el «mérito incalculable» de la familia Ferrer Forés. Más aún cuando al menos dos de los participantes de ediciones anteriores que ensayaron en su casa resultaron ganadores.

El vencedor de la categoría de adultos del concurso celebrado en 2023 fue el francés Alexandre Lutz, que, como parte del premio, es jurado del concurso este año. Fruto de la amistad que entablaron, Lutz pasó hace dos días por casa de Planells con su novia para comer «una buena paella» con la familia.

Por este vínculo que se crea, Planells asegura que ella y sus familiares se organizan estos días para estar disponibles «al cien por cien» para los concursantes. Así lo corrobora su hijo, el pianista Joan Guasch Planells, que la acompaña y ejerce de intérprete entre su madre y los visitantes.

Guasch, además de compartir vocación con los concursantes, se entiende con ellos en inglés y traduce lo que le dicen a su madre en ibicenco. El joven estudió piano clásico con el concertista cubano Mauricio Balinas, en Madrid, donde actualmente afronta el último año de la especialidad de jazz y música moderna. Paralelamente, trabaja como pianista entre la capital y Eivissa y, estos días, acompaña a su madre y a los demás pianistas.

El joven ibicenco recuerda que cuando viajan en coche (de Sant Carles a casa y viceversa), los concursantes se sorprenden al ver una parte verde y rural en Eivissa: «Muchas veces nos dicen que pensaban que aquí todo era fiesta y edificaciones», explica, mientras de fondo no deja de sonar el piano.

Sentado en el de cola ensaya en este momento Seunghwan Kim, o Severino, que después explica que es su «nick name», o apodo, en español. El joven de 29 años es de Seúl, Corea del Sur, pero reside en Alemania, donde asegura que el certamen de piano de Eivissa es conocido entre los profesionales.

Primera vez en España

Gracias a éste, Severino pisa España por primera vez, pero no por última, ya que valora participar pronto en concursos que hay programados en Valencia o Barcelona. El de Eivissa marca varias diferencias con otros concursos en los que ha debutado: «Está muy bien organizado, la gente es muy simpática. En otros concursos el tiempo es mucho más limitado y no tenemos la oportunidad de conocernos entre nosotros».

Severino ensaya ahora porque en pocas horas (ayer por la tarde) actúa en Sant Carles, pero no presenta gestos de nerviosismo. De hecho, al acabar de ensayar avisa a Planells y a su hijo de que va a aprovechar para dar una vuelta por el pueblo y conocerlo un poco.

«Están encantados con la belleza que encuentran en la isla y, sobre todo, en Santa Eulària», recalca Planells, mientras apunta lo que supone para ella abrirles las puertas de su hogar: «Es un gusto tenerlos aquí y escuchar su talento. Tenemos en casa conciertos privados de gente excepcional».