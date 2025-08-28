Buen ritmo de reservas para el mes de septiembre en los hoteles de Ibiza

Las reservas hoteleras para el mes de septiembre, que comienza el lunes, están funcionando bien, según lo que ha comentado el gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino, con compañeros del sector. «Las previsiones para septiembre y octubre son muy similares al año pasado. Pero el balance [de toda la temporada] no se puede hacer. Pensamos que tendremos una buena temporada, pero los pronósticos tienen que cumplirse. Hay que esperar al final», apunta. Y, por otro lado, recuerda que hay establecimientos en los que las reservas de última hora representan «una fuente importante de ocupación».

En todo caso, indica que 2024 fue un año positivo y que se espera que puedan decir lo mismo, en términos generales, de la recta final de la temporada 2025 y de toda ella. Según la encuesta de la Fehif, la ocupación media en las Pitiüses se situó en julio en el 88,7%, un punto por encima del mismo mes de 2024.

Tanto Sendino como los sindicatos UGT y CCOO expresan que, al menos por el momento, no les han llegado noticias de que haya hoteles que estén valorando adelantar el cierre al mes de septiembre como consecuencia de una temporada con la que otros sectores, fundamentalmente de la oferta complementaria, se muestran decepcionados. «A finales de septiembre, como baja la ocupación, según qué establecimientos van reduciendo la plantilla. Pero eso ocurre todos los años, no es una novedad», observa Sendino.

Problema habitacional

Guadalupe López, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en las Pitiusas, señala que en los hoteles en los que tienen representación sindical, que es por lo que pueden hablar, hay una elevada ocupación. Al mismo tiempo, destaca que la vivienda continúa siendo la asignatura pendiente: «Es cierto que los hoteles están dando habitación a los trabajadores, pero aun así no se cubren plantillas y esto genera ansiedad y unas cargas de trabajo en las plantillas de hostelería. Si no ponemos remedio, irá cada vez a peor».

Para Ana López, secretaria de Acción Sindical de CCOO en las Pitiusas, en lo que hay que trabajar es en vivienda y en garantizar «un turismo más sostenible, que se puedan alargar las temporadas y dar estabilidad a los trabajadores, no solo en hostelería».