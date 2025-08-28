Baleares acoge 682 menores migrantes en 406 plazas específicas

El Govern balear envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama más medios y coordinación frente a la crisis migratoria y una reunión urgente para abordar la "grave" situación que atraviesan las islas en torno a este asunto. La responsable balear de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, advierte en el texto enviado este jueves de que la comunidad afronta una emergencia humanitaria "inédita" por el fuerte incremento de llegadas en patera desde Argelia en las últimas semanas.

Como asegura el departamento autonómico en una nota, Formentera soporta la mayor presión por su proximidad al puerto argelino, así que la isla concentra la mitad de las llegadas y el territorio ha visto desbordados sus servicios básicos. El Consell insular no cuenta con ninguna plaza específica para menores migrantes y tiene a su cargo a 125, de los que una veintena están atendidos en un centro de urgencia y el resto están ubicados en recursos de Ibiza y Mallorca. El Consell de Ibiza tutela a 78 menores inmigrantes y ha tenido que cubrir las necesidades generadas por la llegada creciente de pateras recurriendo a contratos de emergencia. En total, en lo que va de año han llegado más de 4.797 inmigrantes en patera a Baleares, unas 1.500 de ellas sólo en agosto, lo que supone un aumento del 77 % respecto al año anterior.

El Mediterráneo es un "cementerio"

La vicepresidenta recuerda en su carta el drama humano que vive el Mediterráneo, convertido en un "cementerio", ya que más de 40 migrantes han muerto en aguas de Baleares en lo que va de año y 15 personas más siguen desaparecidas tras naufragios. Uno de los principales retos, apunta Estarellas, es la acogida de menores no acompañados. Apunta que los consells insulares tutelan ya a 682 menores migrantes, más de 300 llegados solo este año, lo que supone una sobreocupación de más del 1.000 % de la capacidad prevista.

Por ello, la administración balear denuncia que, pese a esta situación, el Real Decreto 743/2025 fija la capacidad ordinaria de Baleares en 406 plazas. A pesar de ello, indica que el Gobierno central "aún pretende que Baleares asuma la tutela de medio centenar más de menores no acompañados procedentes de otras comunidades".

Además, Estarellas remarca que la crisis migratoria se ve agravada por el déficit estructural de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en el archipiélago, estimado en unos 500 agentes en cada cuerpo. Aunque el Govern ha impulsado incentivos fiscales, complementos salariales y cesiones de vivienda protegida para atraer personal, la vicepresidenta insiste en que "sin el apoyo decidido del Ministerio del Interior", Baleares no puede afrontar esta situación.

Más efectivos policiales

Por ello, el Ejecutivo balear vuelve a reclamar más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en todas las islas; un refuerzo específico en Formentera, con un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y presencia permanente de Salvamento Marítimo; así como más recursos de acogida.

El Govern balear también demanda que haya una coordinación real y canales de comunicación directos con el Ministerio del Interior y que se materialice la solicitud a la Unión Europea del despliegue de Frontex en aguas de Baleares. En la misma línea, Estarellas pide al ministro Marlaska una reunión formal "para establecer soluciones efectivas, humanas y estructurales" y reforzar la lealtad institucional.