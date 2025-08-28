El alcalde de Sant Antoni se compromete ahora a controlar el aforo de la sala de fiestas de ses Païsses

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se comprometió este jueves en el pleno a llevar a cabo ahora, en la recta final del verano, un control para verificar si el club de fiesta 528, en el antiguo Gala Night de ses Païsses, cumple con el aforo autorizado, que en la sala de fiestas del interior es de 275 personas. «No hay problema en que antes del final de temporada se hagan controles del aforo de este establecimiento», dijo el alcalde en respuesta a la denuncia de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Can Bonet, María José Torres.

La representante de los vecinos intervino al final del pleno para preguntar directamente al alcalde si el Ayuntamiento concedió a este club de fiesta un permiso especial para exceder en 45 minutos el horario autorizado hasta las 23 horas, al tiempo que pidió si se había abierto un expediente de sanción por ello. El alcalde negó que la empresa tuviera ningún permiso especial, pero no hizo referencia alguna a si el incumplimiento horario ha motivado la tramitación de la correspondiente multa.

Torres también requirió al alcalde que aclarase cuál es el aforo real de la sala de fiesta (en el interior), porque, mientras que en la información que le facilitó previamente el Ayuntamiento se sitúa en 275 personas, en una reunión que mantuvo luego con un responsable de la empresa, éste dijo que era para entre 650 y 700 personas. En todo caso, la presidenta de los vecinos recordó que el establecimiento 528 pone a la venta un total de 4.800 entradas para sus fiestas (hasta las 23 horas en el exterior y, luego, hasta las 4 horas en el interior, donde el aforo, según confirmó ayer el alcalde es sólo para 275 personas).

Torres recordó al alcalde que en la reunión que mantuvieron en junio, este ya se comprometió a enviar a los nuevos agentes de control cívico para controlar los alrededores del establecimiento de ocio, pero que todavía no han aparecido. Así, lamentó que tengan que ser los residentes, «crispados por la situación», los que «llamen la atención» a los asistentes a estas molestas fiestas diurnas para que «no consuman drogas en sus portales ni orinen en sus paredes y coches», al tiempo que señaló que son constantes los vómitos y restos de botellones y bolsas de estupefacientes en las calles del barrio, con «el peligro que esto supone tanto para los niños como las mascotas». «En la reunión de enero nos dijo que no podía revocar las licencias porque eso sería prevaricar, pero me gustaría saber cómo se llama permitir una actividad sin licencia», subrayó Torres para cerrar su intervención.

El alcalde explicó que la puesta en marcha de los agentes de control cívico se ha retrasado y que si aún no los han enviado al 528 es porque «no han salido a la calle» y se encuentran todavía en las oficinas siguiendo una formación sobre las ordenanzas municipales. También se comprometió a hacer «mejoras en la zona y más controles para intentar que las molestias a los vecinos sean las menos posibles».

Por otra parte, el alcalde, en respuesta a una moción de control del PSOE sobre las molestias que genera a los vecinos de Sant Rafel el funcionamiento de la discoteca UNVRS, respondió que este verano no se ha recibido ni una sola denuncia de molestias por ruido, tampoco de Amnesia, cuando el verano pasado hubo docenas (por esta última).

Controles de aforo en UNVRS

La concejala de Gobernación, Neus Mateu, también explicó que se están haciendo controles para verificar el cumplimiento del aforo de UNVRS y que, por ahora, esta discoteca sólo ha generado problemas de botellones, pero que se actúa con la colaboración de la propiedad, y sobre todo en el tráfico de la autovía, lo cual compete, remarcó a la Guardia Civil.

Mateu indicó que este verano la Policía Local acumula ya 6.062 llamadas de ciudadanos, y que no ha habido ninguna por molestias de ruido de UNVRS ni Amnesia.