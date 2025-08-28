Pleno
Sant Antoni acuerda buscar un nombre alternativo al West End
El alcalde, Marcos Serra, recuerda que no es la denominación oficial y que tampoco cambiará sus problemas,
El equipo de gobierno de Sant Antoni, del PP, ha aceptado la propuesta del grupo socialista, en el pleno de este jueves, para que se organice una encuesta para buscar un nuevo nombre a la zona de ocio del West End. La moción salió adelante por unanimidad. El alcalde, Marcos Serra, recordó, en todo caso, que West End «no es el nombre oficial del barrio» y que, con su modificación, «no cambiarán sus problemas».
La concejala socialista Cristina Ribas justificó su propuesta en que la denominación de esta zona surgió de turistas y turoperadores británicos porque se podía hacer lo mismo que en el famoso barrio con el mismo nombre que Londres. También dijo que se asocia con «el salvaje Oeste». Sin embargo, el PP votó a favor de la propuesta, y salió adelante, después de que el PSOE accediera a eliminar estas dos cuestiones del texto de la moción porque, según el concejal de Fiestas, Miguel Tur, no se ajustan a la realidad. Tur dijo que fue una persona de Sant Antoni, y no turistas ni turoperadores los que bautizaron al West con este nombre.
Ayudas para mejorar la accesibilidad de establecimientos
Por otra parte, el pleno también aprobó por unanimidad otra propuesta socialista para que el Ayuntamiento convoque una línea de ayudas económicas dirigidas a empresas y autónomos para que puedan invertir en la mejora de la accesibilidad de sus establecimientos comerciales. El Consistorio también prevé sacar este año una subvención para la mejora de la accesibilidad en domicilios.
