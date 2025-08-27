La zona industrial de Sant Rafel pasará al extrarradio junto a la futura variante

El avance del PGOU de Sant Antoni proyecta un amplio espacio para una plaza con zona verde en el ámbito que actualmente ocupan las instalaciones de la empresa Transcontinental (de distribución de bebida, que causa un trasiego de camiones con plataformas en el interior del núcleo urbano) y la náutica. Estas empresas se trasladarán al extrarradio en un nuevo Suelo Urbano Directamente Ordenado (SUDO 01SR) situado junto a la variante proyectada por el Consell de Ibiza. Pese a que el trazado de la circunvalación proyectada por la institución insular aún no es definitiva, se ha optado por que sea este el que marque el límite con la posibilidad de que si varía, se pueda modificar antes de la aprobación inicial del nuevo PGOU.

Aunque en el avance no se ha hecho un estudio económico, esta operación urbanística no tendrá un coste para el Ayuntamiento, que obtendrá estos terrenos gratuitamente a cambio de que los propietarios puedan edificar también vivienda en el entorno de la nueva zona industrial.

En cambio, el avance del PGOU no delimita aún el desarrollo urbanístico de la zona de ses Variades. El alcalde, Marcos Serra, justifica que la aprobación de este documento se ha solapado con la de la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) en la que se establecen las proyecciones ortogonales de este ámbito (la zona protegida de Costas y la zona rústica en la que se puede edificar). Serra destaca que habrá «una zona verde muy grande, un pulmón» en ses Variades, lo cual se recogerá en la aprobación inicial del nuevo planeamiento.

El avance también delimita un total de 80.519 metros cuadrados para la construcción de equipamientos docentes (30.355 metros cuadrados), deportivos (17.836) y diversos (32.328, que podrían ser deportivos o educativos según las necesidades). Por ejemplo, se reserva una amplia zona en el centro de salud situado junto a la estación de autobuses para su futura ampliación u otro uso. También se amplía el espacio para aparcar en esta zona.

En este sentido, el avance prevé un aparcamiento al final de la carretera de Cala Gració, junto a la playa, debido a la falta de espacio para dejar el coche en este ámbito, y otro más al oeste en dirección a Cala Gracioneta.

Tras la aprobación en el pleno de este jueves del avance del PGOU, el viernes el Ayuntamiento divulgará los planos a través de la web (https://pgou.santantoni.net/) y estará en exposición pública durante un período de 45 días para la recogida de «propuestas y sugerencias». Posteriormente se procederá a la aprobación inicial del PGOU, con otro período de información pública para la presentación de alegaciones. Luego, con la aprobación provisional, el documento pasará al Consell para su aprobación definitiva.

Las previsiones del avance del PGOU en Sant Rafel. / D. I.

Futuro urbanístico de Sant Rafel

Las instalaciones de la empresa Transcontinental y la náutica Sant Rafel se trasladan al extrarradio, al SUDO 01SR, para ubicar en el espacio que ahora ocupan una gran plaza (color marrón claro). Esta no afectará al bar El Cruce, según el alcalde. La nueva zona industrial limita con la nueva variante proyectada por el Consell, pese a que su trazado no está aproabdo. En las zonas delimitadas a los dos lados del solar del colegio se prevé la construcción de viviendas.

Zona deportiva de Can Coix. / D. I.

Gran zona deportiva en Can Coix

Al sur del velódromo, se prevé la ampliación de la zona deportiva de Can Coix. En este espacio se prevén dos nuevos campos de fútbol y cinco pistas de tenis. Al oeste se delimita otra zona deportiva para futuras necesidades.Mientras tanto, se podrá utilizar como aparcamiento.

Aparcamientos y equipamientos previstos en ses Païsses. / D.I.

Nuevo colegio y ampliación de Can Bonet en ses Païsses

Al norte de la calle dels Rosers de ses Païsses, se prevé en una zona rústica un espacio (círculo más grande) para construir un nuevo colegio y un equipamiento deportivo. También se dota de espacio para ampliar el colegio de Can Bonet. Los tres círculos de la izquierda son nuevos aparcamientos.

Desarrollo previsto en la zona de es Molí. / D. I.

Más vivienda y equipamientos en la zona de es Molí

En el circulo superior, que engloba la rotonda donde está la gasolinera, se prevé una amplia zona verde, espacio para aparcamientos y viviendas. En el círculo de abajo, más aparcamientos, zonas verdes y equipamientos; y en el del centro, se proyecta abrir calles para mejorar la conexión del barrio.

A la izquierda, los aparcamientos de Cala Gració y, a la derecha, los de la calle Juan Sebastian Bach. / D I.

Más aparcamientos en Cala Gració y Sant Antoni

El avance del PGOU delimita dos zonas para habilitar un aparcamiento público en la zona de Cala Gració. Los dos están rodeados por un círculo en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, se muestra la previsión de que en la calle Juan Sebastian Bach se habiliten aparcamientos en línea.

Ampliación del centro de salud. / D. I.

Más espacio para ampliar el centro de salud

El avance del PGOU prevé un amplio espacio junto al centro de salud (más del doble de su superficie) para su futura ampliación. También se proyecta en esta zona espacio para zonas verdes y aparcamiento.