La vuelta al colegio y los remedios para sus altos precios

Bolígrafos, carpetas, cuadernos, agendas, rotuladores, pegamento, estuches o libros. Quedan aún 14 días para el comienzo del curso académico en Balears. A pesar de ello, son muchos los que ya compran en las librerías de Ibiza el material escolar. Aunque son compras imprescindibles, hay quejas sobre los elevados precios: «Está todo un poco más caro en comparación con años anteriores», afirma Maribel mientras mira unas carpetas para su hija, Neus Jorge, colocadas en una de las estanterías de la librería Hipérbole de Vila.

Maribel tiene encargados y pagados los libros para su hija, que va a cursar primero de Bachillerato en el IES Santa Maria. «Me han costado unos 400 euros», lamenta la madre, que agrega: «Eso sí, a medida que haga las asignaturas y las optativas los profesores le encargarán el material correspondiente».

«Con el reciclaje de libros pago entre 100 y 110 euros»

Un poco más barato le ha salido la compra de libros a Sandra Planells. Ella es la madre de Pau Roig, quien en dos semanas empezará sexto de Primaria en el Colegio Mare de Déu de les Neus de Sant Jordi. El motivo de pagar menos en comparación con casos como el de Jorge es la reutilización: «Con el reciclaje de libros de todas las asignaturas pago entre 100 y 110 euros. Si los consigo nuevos, el precio asciende hasta los 300 euros más o menos».

Planells está en Hipérbole «para coger cuatro cositas». Con la misma idea acude a la misma librería, escasos minutos después, Jimena Rodea con sus hijos Noa y Yuna. Ambos estudian Primaria en Sa Real. Este colegio vende en el mismo centro todos los libros del curso. Aunque existe la posibilidad del reciclaje, Rodea no se muestra convencida: «Los últimos años cuando nos daban libros que ya habían utilizado los alumnos de un curso más, muchos de estos presentaban marcas de bolígrafos o estaban pintados y eso era un problema. Al final, este curso he decidido pagar todos los libros de primera mano. Me he gastado 581 euros entre los dos».

«Una cosa que nos ahorramos»

La factura de los libros «es siempre cara» indica Rodea. Eso sí, considera que el precio del material escolar es más caro este 2025, en relación con cursos anteriores: «Creo que ahora se paga más para conseguir cosas como los estuches».

Los alumnos del CEIP Sant Ferran de Formentera no utilizan libros físicos. «Una cosa que nos ahorramos», reconoce, entre risas, Nieves Ferrer. Ella acaba de comprar unas libretas y unas carpetas a su hijo Álvaro Sánchez Ferrer, quien empezará sexto de Primaria. Ambos acuden habitualmente a Hipérbole antes del inicio de cada curso escolar: «Venimos de Formentera a Ibiza cada año para comprar el material escolar, ya que aquí existe una mayor variedad y además, no es tan caro».

Ferrer se ha gastado «unos 60 euros». «Es la cantidad que normalmente pago cada curso para comprar material educativo a mi hijo. El CEIP Sant Ferran es uno de los colegios de las Pitiusas que no utilizan libros en formato físico. Aprenden a través de las tabletas y los libros que están descargados en ellas. El precio es de unos 40 euros», afirma la madre, que agrega: «Hoy [ayer para el lector] hemos comprado cosas genéricas como carpetas, pero luego, cuando comience el curso, la lista del material será más grande, ya que el tutor dirá más cosas que necesitaremos».

Aunque son pocas las librerías que hay en la ciudad y aún menos las que venden los libros académicos encargados por los centros educativos de Ibiza y Formentera, Hipérbole es el punto de reunión y de compras para padres y madres. Son muchos los que aprovechan para buscar las mejores herramientas para que sus hijos hagan los deberes en las mejores condiciones. Este es el motivo por el que los pasillos estrechos de Hipérbole se encuentran repletos de gente y la cola hasta la caja ya es considerable.

«De momento no hay quejas sobre los precios»

A pesar de que todo hace indicar que el precio es similar al de los cursos previos o ligeramente superior, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Ibiza, Anna Torres, indica que aún es pronto: «De momento las familias de los estudiantes de la isla están aún calentando motores y por ello aún no hemos recibido quejas sobre el precio de los libros por WhatsApp».

Aunque la cola para comprar material escolar es larga en Hipérbole, se espera que vayan en aumento en los días previos al 10 de septiembre. Esta es la razón por la que usuarios de la librería como Maribel resaltan la importancia de hacer las compras con antelación: «Es vital organizarse, ya que así encuentras más cosas y evitas hacer largas colas con mucha gente».

El encarecimiento de la vuelta al cole es del 5% en comparación con el curso pasado, según indica la Asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Balears (Consubal). Aunque es la vuelta al cole más cara de la historia en España, en Balears el dato es especialmente alarmante, ya que la subida a nivel nacional se reduce al 1,5% .