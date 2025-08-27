Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El álbum
Vuelo a ras de Can Bonet (y de su maraña de cables)
Ocho de la mañana. Del cielo llega un ruido inusual, como si un dragón exhalase una bocanada de fuego. Es un globo multicolor cuyo piloto busca una zona despejada donde aterrizar. Cruza Can Bonet casi a ras de los tejados (y de la maraña de cables) y acaba en un trigal, ablandado por la lluvia que empieza a arreciar.
