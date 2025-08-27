Los dos subparques de bomberos de Ibiza siguen sin fecha de construcción

Los dos futuros subparques de bomberos que están proyectados en Ibiza aún siguen sin fecha de construcción a la vista. De esta forma, todavía falta mucho tiempo para que el parque insular de Sant Rafel, único con el que cuentan en la isla, cuente con el apoyo de estas dos nuevas infraestructuras que ya se han convertido en una vieja reivindicación de estos trabajadores públicos, que dependen del Consell.

«El Consell ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años, tanto en plantilla como en sueldos, pero ahora nos faltan las infraestructuras», reclama José Antonio López, sargento jefe del parque de bomberos ibicenco, en declaraciones a Diario de Ibiza.

López es quien ejerce actualmente el mando del cuerpo, ya que el jefe del parque, Miguel Sevilla, que se jubilará este mismo año, se encuentra de vacaciones. «Todavía no se han materializado esas mejoras que llevamos tantos años esperando», añade.

El cuerpo de bomberos de Ibiza cuenta hoy en día con 61 integrantes operativos y una flota de 19 vehículos de distintas características (autobombas, autoescaleras, vehículos de transporte de personal, vehículos especiales...) diseñados para cubrir todas las necesidades posibles.

Una directiva de la Unión Europea establece el ratio ideal en un bombero por cada mil habitantes, aunque la realidad es que en España no se cumple en ningún lugar, al menos a tenor de las escasas cifras oficiales que hay en este campo.

De acuerdo al último dato actualizado del INE, a 1 de enero, Ibiza tiene una población censada de 161.485 habitantes, por lo que su ratio actual es de un bombero cada 2.647 habitantes.

El pasado verano, en el día de mayor población total en la isla, de acuerdo al Índice de Presión Humana publicado por Ibestat, la cifra ascendió a 309.218 personas. En ese momento, el ratio era de un efectivo cada 5.069 habitantes, ya que la plantilla de bomberos se mantiene estable durante todo el año.

25 bomberos por subparque

«Para estar a niveles de otros sitios deberíamos ser 120 ó 150 bomberos. ¿Que si somos suficientes? Pues nos apañamos… En comparación con cuando yo entré hace 25 años, que éramos 28, pues hemos mejorado mucho», resume López, que ve la construcción de estas dos infraestructuras como la solución ideal para este déficit, debido al incremento de personal que llevarían aparejados.

«Un subparque requiere la contratación de un mínimo de 25 bomberos. Si se hicieran los dos y se contrataran 50 bomberos más, esto nos daría más o menos los bomberos suficientes», calcula el sargento jefe, quien agrega que cada subparque también necesitaría ser equipado con otros «tres o cuatro vehículos».

Los bomberos verían los subparques como «un avance increíble» que, además, «acortaría muchísimo los tiempos de respuesta», ya que ahora mismo tienen «puntos de trabajo a 45 minutos yendo en camión» desde el parque de Sant Rafel. «Pero bueno, sabemos que esto no es rápido y que no va a ser el verano que viene. Hasta que el primer subparque esté funcionando, va a pasar más de un año seguro», finaliza López.

Proyectos muy verdes

El proyecto de los subparques pasa por construir uno en Santa Eulària y otro en Sant Josep. Fuentes del Consell explican que el primero es el que está «más adelantado».

El Ayuntamiento de Santa Eulària puso a disposición del Consell «una parcela conocida como Can Caseres, en Can Marsà».

«Se hicieron varias visitas técnicas por parte de técnicos municipales, insulares y los propios bomberos y, a priori, parece que cumpliría las condiciones para poder albergar un subparque», detallan estas fuentes. Un ingeniero de la empresa Tragsatec visitó el mencionado terreno y en el Consell están a la espera de su respuesta para confirmar la viabilidad del proyecto.

Por contra, el futuro subparque de Sant Josep todavía no tiene ni terreno. «Hubo una propuesta hace tiempo, pero no era viable por la dificultad de acceder por carretera», indican desde el Consell.