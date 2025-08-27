Sant Joan dedica casi 48.000 euros a remodelar el patio de la escuela infantil de Benirràs
Las obras incluyen la retirada de los antiguos elementos, la preparación del terreno y la instalación de nuevos juegos
El Ayuntamiento de Sant Joan inicia los trabajos de remodelación de la zona de juego exterior de la escuela infantil de Benirràs para mejorar la seguridad y la calidad de las instalaciones destinadas al uso infantil. El Consistorio indica en un comunicado que las obras comenzaron esta semana, que fueron adjudicadas a la empresa Decopolis y supondrán una inversión total de 47.916,00 euros (IVA incluido). La remodelación incluye la retirada de los antiguos elementos, la preparación del terreno y la instalación de nuevos juegos homologados conforme a la normativa vigente.
Esta actuación da continuidad a la gran reforma integral del edificio del centro llevada a cabo en los últimos años. Además, responde a la necesidad de renovar el patio, ya que los elementos actuales presentaban un notable estado de deterioro y no cumplían con los requisitos de seguridad. El Consistorio destaca que esta intervención es una muestra más de su compromiso con la mejora constante de los espacios educativos del municipio y el bienestar de los más pequeños.
