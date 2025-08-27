Sant Joan dedica casi 48.000 euros a remodelar el patio de la escuela infantil de Benirràs

El Ayuntamiento de Sant Joan inicia los trabajos de remodelación de la zona de juego exterior de la escuela infantil de Benirràs para mejorar la seguridad y la calidad de las instalaciones destinadas al uso infantil. El Consistorio indica en un comunicado que las obras comenzaron esta semana, que fueron adjudicadas a la empresa Decopolis y supondrán una inversión total de 47.916,00 euros (IVA incluido). La remodelación incluye la retirada de los antiguos elementos, la preparación del terreno y la instalación de nuevos juegos homologados conforme a la normativa vigente.

Esta actuación da continuidad a la gran reforma integral del edificio del centro llevada a cabo en los últimos años. Además, responde a la necesidad de renovar el patio, ya que los elementos actuales presentaban un notable estado de deterioro y no cumplían con los requisitos de seguridad. El Consistorio destaca que esta intervención es una muestra más de su compromiso con la mejora constante de los espacios educativos del municipio y el bienestar de los más pequeños.