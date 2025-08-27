Sant Antoni proyecta casi 2.000 viviendas nuevas en urbanizable, 427 protegidas

El gobierno municipal de Sant Antoni, del PP, contempla aprobar este jueves en el pleno un avance de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que proyecta una reducción del techo de población de casi la mitad (pasa de 97.461 a 57.318 residentes y plazas turísticas) y la construcción de 1.961 nuevas viviendas en suelo urbanizable (5.084 habitantes), de las cuales 427 serán protegidas (1.068 habitantes).

El alcalde, Marcos Serra, ha presentado este miércoles junto a la concejala de Urbanismo, Eva Prats; el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, José Torres, y el equipo redactor del avance del PGOU, las líneas maestras del nuevo planeamiento urbanístico, entre ellas la previsión de un millar de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o Vivienda de Precio Limitado (VPL). La capacidad total de desarrollo del suelo urbano se sitúa en 17.342 viviendas, aunque no se ha especificado cuánta son nuevas; es decir, zonas de crecimiento urbano con respecto al PGOU en vigor, de 1987. En este ámbito se prevén 575 viviendas (3,3%) a precio asequible: 352 correspondientes al 30% de la edificabilidad de unidades de actuación no consolidadas, y otras 223 directamente. En suelo urbanizable se proyectan las otras 427 viviendas protegidas.

Así, por ejemplo, en la zona de sa Serra (ver imagen adjunta), entre la avenida de ses Païsses y la calle Picaso se proyecta un Suelo Urbano Directamente Ordenado (SUDO) para construir 240 VPO o VPL. En este mismo barrio, al oeste del instituto Sa Serra, al otro lado del camí de Benimussa, también se ha delimitado un espacio para la edificación de vivienda protegida. Al norte de la parcela, entre la carretera hacia Sant Josep y la calle de sa Cadernera se prevé una zona comercial y espacio libre.

Delimitado de color rojo, aparecen las nuevas zonas de sa Serra donde se proyecta construir viviendas protegidas o de precio limitado. También se prevé, de color azul, una zona comercial. / D. I.

Legalización de núcleos rurales

El avance del PGOU recoge todos los establecimientos turísticos existentes y que podrían, al tener también el uso de vivienda compartido, reconvertirse en pisos (plurifamiliares). El alcalde explicó que, para tratar de evitar la pérdida de residentes en el casco antiguo de Sant Antoni, todos los establecimientos hoteleros de esta zona podrán reconvertirse, si así lo quieren sus propietarios, en viviendas. Pero no al revés, pese a que ahora sí que es posible.

El avance del PGOU también integra en la ordenación urbanística a 17 núcleos rurales consolidados, que, tras las desclasificaciones aprobadas por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de 1999, quedaron fuera de ordenación. Así, los antiguamente llamados asentamientos en medio rural de Punta Galera, Cap Negret, Cala Gracioneta, Can Tomàs, Santa Agnès, Sant Mateu, Pujolet d’en Coixet, Capella, Sant Antoni, Vista Bella, s’Olivera, Can Pujolet, Can Nebot, Can Costa Redona, Can Rotes, Can Xicu Musson y Can Llaudis serán reconocidos por el planeamiento. El alcalde indicó que no se aumenta el perímetro de estas zonas, que suman 176,46 hectáreas, aunque sí podrán crecer por dentro (espacios vacíos en su interior).

También se proyectan aparcamientos públicos en Sant Antoni, ses Païsses, es Molí, Cala Gració, sa Serra y Sant Rafel con capacidad para 1.703 plazas (42.569 metros cuadrados), así como la ampliación de la calle Juan Sebastián Bach para que en todo su trazado haya plazas lineales para estacionar vehículos

Con el cierre del aparcamiento de ses Variades por mandato judicial, Sant Antoni perderá más de un millar de plazas. Para compensarlo, el alcalde dijo que se prevé ampliar el estacionamiento ubicado en la entrada del núcleo urbano, frente al Lidl, al tiempo que apuntó la posibilidad de que las nuevas zonas de aparcamiento pueden crecer en altura para multiplicar su capacidad.