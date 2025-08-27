De los púnicos al siglo XXI, la evolución de las serpientes en Ibiza

Ibiza fue durante siglos una isla sin serpientes. Según recuerda el naturalista Josep Maria Mallarach en un hilo publicado en la red social X, en la antigüedad la isla era conocida precisamente por carecer de estos reptiles, así como de grandes mamíferos terrestres, a diferencia del resto de Baleares. "La explicación podría estar en un fenómeno geológico: la erupción de las islas Columbretes, que habría limitado la llegada de fauna terrestre a las Pitiusas", explica Mallarach.

La riqueza faunística se concentraba en las aves y en las emblemáticas lagartijas endémicas: la sargantana pitiusa (Podarcis pityusensis) y la lagartija balear (Podarcis lilfordi), especies sociables, ágiles y adaptadas al ecosistema insular, donde no tenían depredadores naturales.

Un símbolo sagrado para los púnicos

"La civilización púnica, impresionada por la pureza de una isla sin serpientes y poblada de aves, consideró Ibiza un lugar sagrado. Levantaron salinas, un gran puerto comercial, templos con peregrinaciones y necrópolis como la del Puig des Molins. La isla se mantuvo sin serpientes durante siglos", escribe Josep Maria en su hilo de X.

La invasión moderna: olivos ornamentales con sorpresa

No fue hasta hace unos veinte años cuando se detectaron las primeras serpientes en la isla. Se trataba de culebras de herradura (Hemorrhois hippocrepis), una especie no autóctona que llegó de forma accidental en el cepellón de grandes olivos ornamentales importados para jardinería, según relata Mallarach.

En aquel momento se debatió si era necesario intervenir. El entonces jefe de sección del Govern balear optó por no actuar, confiando en que las lagartijas se adaptarían. “Erró”, apunta el naturalista: "Las serpientes no solo se adaptaron, sino que se multiplicaron sin control y comenzaron a depredar masivamente a las lagartijas", añade.

"A partir de 2010, la población de serpientes se expandió por toda la isla, llegando incluso a algunos islotes a nado", detalla en el post. Sin depredadores naturales, han alcanzado tamaños de hasta 1,90 metros.

Por ello, Mallarach asegura que "las medidas del Govern balear han llegado tarde y no han logrado frenar la expansión. Se han colocado trampas (más de 1.500 en 2024) y se capturaron más de 4.000 ejemplares el año pasado. Aun así, la población sigue creciendo". Además, añade que "el ejecutivo ha anunciado una inversión de 2 millones de euros en los próximos cuatro años, procedentes del impuesto de turismo sostenible, para combatir especies invasoras".

Falta de medidas estructurales

Sin embargo, según denuncia Mallarach, no se han abordado las causas principales: "Sigue sin prohibirse la importación de árboles ornamentales con tierra y no se ha puesto en marcha el espacio de cuarentena previsto en el puerto de Ibiza. Se pasan la pelota entre administraciones, mientras los olivos con posibles serpientes siguen llegando".

Mallarach menciona en su hilo también a algunas entidades ecologistas que se han movilizado para frenar este descontrol, como el Institut d'Estudis Eivissencs, GEN-GOB Eivissa o Amics de la Terra Eivissa.