El nuevo colegio de Santa Eulària estará listo para el curso 2027-2028

El nuevo colegio público de Santa Eulària, el CEIP Es Faralló, podrá entrar en funcionamiento el curso 2027-2028 y tendrá capacidad para 457 alumnos. Así se ha anunciado esta mañana, tras iniciarse las obras con el acto simbólico de colocación de la primera piedra, en el que se ha destacado la urgencia de este nuevo recurso ante el aumento de la población experimentado en la localidad.

El nuevo centro contará con seis aulas para educación Infantil, doce para Primaria y otra específica para atender a alumnos con necesidades educativas especiales (aula UEECO). Con su puesta en marcha se crearán 32 nuevas plazas docentes, además de las correspondientes al personal laboral.

El edificio, que constará de dos bloques unidos en forma de L, ocupará 8.844 metros cuadrados de superficie en un terreno ubicado entre la carretera de es Canar y la de Sant Carles. El terreno se encuentra en un pinar cercano cerca de la residencia de Can Blai.

Según se ha detallado en la presentación de los trabajos, se mantendrá hasta una 60% de la zona arbolada, toda la que no sea necesario eliminar para construir el centro y las áreas comunes. No obstante, una parte de los pinos deberán arrancarse ya que están secos, aunque se replantarán nuevos ejemplares.

Las obras tienen un presupuesto de 9,5 millones de euros, que se enmarcan dentro de la inversión global de 600 millones de euros previstos en el Plan de infraestructuras educativas de Balears.

"Diez años de abandono"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado en su discurso que este será el primer centro educativo que se empieza a construir en la isla "en diez años". "Por eso nos encontramos las infraestructuras educativas de Ibiza totalmente obsoletas, olvidadas y abandonadas", ha criticado.

Tanto Prohens como el presidente del Consell, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, han puesto el foco en que urgía la construcción de esta nueva escuela dado el considerable aumento demográfico de Santa Eulària en los últimos años. De hecho, se trata de la localidad donde más ha crecido la población en edad escolar.

En este sentido, Ferrer ha recordado que la creación de este nuevo colegio de Primaria se empezó a reclamar en 2008 desde los consejos escolares del pueblo. También ha querido destacar otros proyectos de la conselleria de Educación del Govern balear en Santa Eulària, como la reforma del edificio del gimnasio y laboratorio del instituto Xarc y la ampliación de los colegios Sant Ciriac y Sant Carles.

Por su parte, Marí ha valorado "el compromiso" del conseller de Educación, Antoni Vera, "que ha visitado todos los centros educativos de la isla y ha visto todas sus necesidades". Además, ha recordado que la oferta educativa en Santa Eulària también se completará con la escoleta que está construyendo el Ayuntamiento en Cas Capità.