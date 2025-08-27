Noche de arte alrededor de Ángela Molina y Lio Malca

La actriz Ángela Molina y el galerista internacional Lio Malca protagonizaron una exitosa e inolvidable noche durante el acto de entrega, el pasado lunes, de los Premios La Llave de Ibiza, que otorga cada año la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera, que preside Juan Suárez junto al pintor Mario Arlati y Frances Llopis desde 2018.

Olivia, Lorena y Pino Sagliocco y Alessandro Salem. / Carlus Cardona

Juan Suárez, Lio Malca, Ángela Molina, Frances Llopis y Mario Arlati. / Carlus Cardona

Esta ha sido la sexta ceremonia de entrega de estos galardones que destacan a los artistas, de toda índole, que llevan el arte de Ibiza y Formentera más allá de sus fronteras.

La familia Molina-Blakstad. / Carlus Cardona

Tras recoger los premios, Ángela Molina y Lio Malca se mostraron exultantes, fueron felicitados por los asistentes al cóctel posterior y charlaron y se fotografiaron con amigos, familiares, fans, residentes e invitados con gran naturalidad en una atmósfera de gran cordialidad.

El abogado Paul Schindler con Lio y Jane. / Carlus Cardona

Leo Blakstad, marido de Ángela, y su familia, además de la familia de Patricia Urquiola, que recibió el galardón el año pasado, y de los Malca, vivieron una gran noche repleta de emociones.

Jordi Gómez y Guadalupe Revuelta. / Carlus Cardona

Ángela Molina y Mario Arlati / Carlus Cardona

Carlos Martorell, Ángela y Alicia Viladomat. / Carlus Cardona

Entre los asistentes al acto se encontraban la consellera y el director insular de Cultura, Sara Ramón y Miguel Costa; la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz Sastre; el consejero delegado de Mediaset en España, Alessandro Salem, y la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín.

Pedro Pedro y Recardo Patrick. / Carlus Cardona

Del mundo de la moda coincidieron en el evento las diseñadoras Charo Ruiz, Dora Herbst y la modelo Ana Vide. También asistieron el relaciones publicas Carlos Martorell y los empresarios Daniel Busturia, Rafa Viar, Angie López, Paul y Rolf Blakstad, Alberto Torres y Marí Carmen Gutiérrez, así como los promotores Pino Sagliocco, acompañado por su mujer, Lorena, Paul y Jane Schindler, José Pascual e Isaac Malca.

Frances Llopis, Rafa, Angie, Ángela y Juan Suárez / Carlus Cardona

También estuvieron en el acto en el Club Diairo de Ibiza los pintores Mario Arlati, Pedro Pedro (que expone actualmente en La Nave de ses Salines), Antonio Villanueva, Belén Herbosch, Vicente Cavero y Jeannette Van Breda; los fotógrafos Jordi Gómez, Romy Querol y Jerome Freire; el cantante británico Recardo Patrick; los arquitectos Javier Planas y Álvaro González, y Franco Ubaldi, Alicia Viladomat, el cirujano Jorge de las Heras, la periodista Guadalupe Revuelta y Eva Moro, entre otros.