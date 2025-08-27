Este municipio de Ibiza tiene imposible el precio de compra de vivienda, según el portal Fotocasa

La plataforma inmobiliaria Fotocasa lo tiene claro. Su índice inmobiliario de precios indica que el municipio de Santa Eulària tiene los costes más elevados de compra de vivienda de la isla en el mes de agosto. Su importe por metro cuadrado está en los 8.718 euros y el valor medio de sus propiedades a la venta en la plataforma alcanza los 812.078 euros. Ambos valores son máximos entre todos los territorios de Ibiza.

La capital de la isla va a la zaga y su metro cuadrado habitable asciende a los 7.259 euros en promedio, lo que queda muy lejos del líder en esta estadística. Se acerca más en el precio medio de las viviendas registradas en el portal inmobiliario, ya que se queda en 792.002 euros.

Fotocasa avisa de que no dispone de suficientes datos para mostrar los datos precisos de los demás municipios de Ibiza, así que las cifras son aproximadas. El metro cuadrado en Sant Josep cuesta de media 7.162 euros y las propiedades valen 683.210 euros en promedio.

El precio medio por metro cuadrado tiene un importe de 6.544 euros en Sant Antoni y de 5.514 euros en Sant Joan y el coste promedio de la vivienda está en 643.872 y 741.100 euros, respectivamente. Por último, la plataforma no ofrece datos acerca de Formentera.