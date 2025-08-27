Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos

El imponente superyate de 116 metros de eslora Multiverse, antes conocido como Ulysses, navega estos días entre Ibiza y Formentera. Este superyate fue construido por el astillero noruego Kleven y entregado en 2018.

Las zonas comunes son un auténtico paraíso flotante: incluye bar de vinos, piscina, cine, sauna, gimnasio y hasta una bodega exclusiva. Su interior, obra del prestigioso estudio H2 Yacht Design (junto a RWD), está pensado para acomodar a 30 invitados en 15 camarotes con una tripulación de hasta 48 personas para encargarse de cada detalle. También cuenta con helipuerto, garaje para helicóptero y una flota de tenders (embarcaciones auxiliares), incluyendo un destacable modelo de 20 metros de eslora, perfectos para explorar calas y rincones inaccesibles.

Exceso de lujo

Cabe destacar la capacidad del Multiverse para transportar varias embarcaciones dentro, lo que ha hecho que se llegue a bromear con que parece una nave nodriza o un yate dentro de otro yate, como si fuera una versión náutica de Inception. Esta peculiaridad ha derivado en debates en redes sociales sobre los excesos del ultra lujo, especialmente cuando se le vio desplegar su flota de lanchas auxiliares en puertos como Fort Lauderdale.

Además, su presencia no deja indiferente a nadie. Cuando apareció frente a la costa de Florida, su tamaño y diseño eclipsaron al resto de yates, provocando una oleada de reacciones entre turistas, curiosos y navegantes. Algunos lo veían como una joya tecnológica; otros, como símbolo de desigualdad.

Precio estimado de la embarcación

El yate está valorado en unos 275 millones de dólares (alrededor de 250 millones de euros), mientras que los costes anuales de mantenimiento rondan entre 20 y 30 millones de dólares. Aunque es el yate de expedición más grande en la flota de Kleven, el Multiverse no está disponible ni para venta ni para alquiler: mantiene una exclusividad absoluta.

En cuanto a su propietario, el barco fue originalmente entregado al magnate neozelandés Graeme Richard Hart, pero fue adquirido posteriormente por el inversor ruso‑estadounidense Yuri Milner, figura reconocida en el mundo tecnológico. Milner es famoso por su éxito en el sector del capital de riesgo, con un patrimonio valorado en varios miles de millones.