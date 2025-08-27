Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia

Poco a poco se van conociendo más detalles acerca de las dos mujeres británicas que fueron atropelladas la madrugada del martes en la carretera que une Ibiza y Sant Antoni a la altura de Can Guillemó. Ambas, Ebony Cordingley y Lauren Holmes, proceden de la ciudad de Bradford; tienen 26 y 27 años, respectivamente y continúan en estado grave. La primera de ellas se encuentra en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y la segunda está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses.

La hermana de Ebony, Shannon, ha puesto en marcha una campaña de donaciones en la plataforma gofundme.com. El texto afirma que el dinero servirá para pagar “los costes de estar a su lado en el extranjero, potenciales gastos médicos y el apoyo a largo plazo que sus tres hijos necesitarán”. Afirma que la recuperación será “larga, incierta e increíblemente difícil” y añade que todavía no se conoce el alcance de las lesiones de su hermana.

La misma página web tiene una colecta en activo para Holmes organizada por su amiga Tyla Gray. En esta ocasión, el texto asegura que tiene “las dos piernas, un brazo y costillas rotas y lesiones internas”. También menciona que la familia hace “todo lo que puede para apoyarla a ella y a sus dos niños”.