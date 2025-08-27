Mar Saura, de pausa en Ibiza
La actriz y presentadora Mar Saura, conocida por varias interpretaciones como la de Ainhoa en la serie 'Escenas de matrimonio', ha elegido Ibiza para su última pausa veraniega. La actriz ha compartido una publicación en su perfil de Instagram con varias fotos en las que disfruta de la costa pitiusa. "Bailando al son de Don Juan Luis Guerra", describe en ella, haciendo referencia a uno de los vídeos en los que baila a bordo de un barco una de las canciones del artista dominicano.
En la publicación, hecha este martes, Mar Saura da una imagen relajada al disfrutar de unas vacaciones a bordo de un lujoso barco, en el que ha bailado en varias de sus cubiertas.
La actriz aprovecha las vacaciones para lucir un gran sombrero, acompañado de gafas de sol y distintos vestidos para completar estos looks veraniegos que ha lucido de manera casual.
Saura tampoco ha perdido la ocasión de disfrutar de la gastronomía isleña, desde un clásico arroz con gambas hasta un moderno lobster roll ,entre los platos que ha podido degustar en la isla.
Así ha disfrutado Mar Saura de Ibiza, antes de su partida a Monterrey (México).
