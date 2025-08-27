Los problemas de convivencia que genera en Ibiza el realquiler de viviendas turísticas, una modalidad de fraude detectada ya hace tiempo. José Antonio Verdugo, codelegado del Colegio de Administradores de Fincas, confirma que esta problemática se trata en reuniones de comunidades de vecinos. También señala que hay «casos incluso de gente que alquila una vivienda todo el año y que durante los meses de verano la realquila para pagar así la renta anual». Al detectar estos subarriendos ilegales, hay que informar al propietario del inmueble, que en muchas ocasiones desconoce lo que está sucediendo. El problema de la vivienda y la carestía de la vida en las islas también está provocando casos de jubilados que venden su casa y se marchan a la Península.

Llama la atención

La reacción del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante los intentos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de evitar el reparto de los menores no acompañados que llegan en patera. «Lo de Balears no se asemeja a lo de Canarias ni por asomo», asegura en respuesta a las quejas del Govern tras conocer que le toca recibir a 49 niños y adolescentes según el real decreto aprobado por el Gobierno central.