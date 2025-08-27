Bomberos de Ibiza: «No es casualidad que no hayamos sufrido ningún incendio gordo»

Faltan pocos días para que concluya agosto, y menos de un mes para que finalice el verano, e Ibiza ha logrado superar el periodo más caluroso del año sin sufrir ningún gran incendio.

Esta buena noticia, que debe celebrarse con toda la prudencia del mundo porque el peligro todavía no ha acabado, contrasta con el devastador estío que está sufriendo la Península, consumida por numerosos fuegos, en algunos casos de una magnitud inédita.

El sargento jefe del parque de bomberos ibicenco, José Antonio López, explica que «no es ninguna casualidad que este verano no hayamos tenido ningún incendio gordo» y resalta que es «el fruto del buen trabajo que se está haciendo».

«No hay incendio gordos porque intentamos que todo se quede en conatos, pero algún día puede saltar y desmadrarse un fuego, y por eso estamos que estar alerta y preparados», avisa en declaraciones a Diario de Ibiza.

«Los medios aéreos del Ibanat nos ayudan muchísimo y trabajamos muy bien juntos de forma coordinada para que, en cuanto salga algo, ir enseguida a frenarlo y extinguirlo, y que ese algo no se convierta en un incendio forestal grande», detalla.

Además del buen trabajo colectivo entre todas las instituciones, las condiciones meteorológicas también han contribuido a que los fuegos no prosperen en lo que llevamos de verano más allá de pequeños sustos.

«Hemos tenido bastantes servicios agrícolas y forestales que no han acabado en incendios forestales gordos porque los hemos atajado a tiempo y las condiciones no eran del todo desfavorables. Todavía no hemos tenido todavía días de mucho viento y los incendios han sido relativamente sencillos de controlar», detalla López, que acumula 25 años de experiencia en el cuerpo.

Los bomberos ibicencos sufren «momentos puntuales de mucho estrés» durante el verano, cuando realizan una media de «entre cinco y ochos servicios diarios» relacionados con distintos problemas, por lo que agradecen especialmente que los incendios no les estén suponiendo un gran quebradero de cabeza.

A pesar de esta tendencia positiva, también tienen muy claro que «nada de estar tranquilos», ya que el riesgo de incendio sigue siendo muy elevado en estos coletazos finales del verano.

«Mucho cuidado todavía»

«Llevamos mucho tiempo sin que llueva y ahora empieza la época en la que el viento es más agresivo. Tanto el principio como el final del verano son épocas muy complicadas para nosotros, sobre todo porque la gente se empieza a relajar. Cuando pasa agosto, la gente empieza a pensar que ya se pueden volver a quemar y empiezan a hacer cosas que no se deben hacer todavía. Hay que ir con mucho cuidado», reclama.

En este sentido, recuerda que «todo está todavía muy seco» y que «hay que esperar a que lleguen las primeras lluvias para empezar a poder relajarnos un poquito». «Ahora hay que seguir estando alerta y teniendo precaución. Esto no se acaba nunca», se sincera López.

Las directrices para cerrar el verano sin grandes contratiempos son las de siempre: «Necesitamos precaución y prevención. Tenemos que colaborar entre todos para que la isla siga funcionando y no perder las zonas verdes que aún nos quedan».

Todo esto sin perder de vista que «el Mediterráneo no se caracteriza por ser un sitio muy húmedo». «En verano está mucho más seco, pero es que en invierno no es que esté muy húmedo», finaliza el sargento jefe.