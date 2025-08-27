Los 60 pisos protegidos de la avenida Isidor Macabich de Ibiza se retrasan hasta 2027

La conselleria balear de Vivienda prevé que la promoción de 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se están construyendo en la avenida de Isidor Macabich, al lado de la plaza de los nuevos juzgados, esté terminada en 2027.

Otro detalle del solar de las VPO. / J.A. Riera

El plazo se prolonga más de lo previsto inicialmente debido fundamentalmente a complicaciones técnicas por la profundidad a la que hay que perforar en esta céntrica zona y por unos hallazgos arqueológicos, según detallaron las mismas fuentes.

Las obras comenzaron en noviembre de 2023. A finales de agosto de 2024, Diario de Ibiza recogía que las obras llevaban entonces alrededor de tres meses «inactivas por un problema imprevisto» por las condiciones del subsuelo (confirmaron entonces desde el Govern), descubierto en el momento en que se iniciaba la excavación. Antes de este contratiempo, el plazo de ejecución previsto era de 24 meses. «Hay que tener en cuenta que este proyecto impulsado por el anterior Govern contemplaba excavar hasta 21 metros de profundidad en una ubicación en el centro de Vila, lo cual implica una complejidad técnica y evidentemente también supone un mayor riesgo de este tipo de hallazgos arqueológicos» adelantado, apunta la conselleria.

Un anzuelo hallado durante la excavación preventiva. / CAIB

Ya de forma preventiva, el 14 de julio se iniciaron trabajos de excavación, bajo la dirección de un equipo formado por tres arqueólogos y siete operarios. Y han encontrado restos arqueológicos, tal y como avanzó ayer Periódico de Ibiza. «Entre los hallazgos más relevantes destacan una serie de muros de época antigua que delimitan al menos un espacio definido. Además, se han recuperado objetos habituales en este tipo de contextos, como fragmentos cerámicos, así como restos de metal y vidrio, figuras de madera, algún anzuelo, monedas...», confirma la conselleria.

Se prevé que estos trabajos duren «varias semanas más, hasta completar la investigación y la documentación de los restos». Todo esto ha condicionado el desarrollo de del proyecto y aún no ha comenzado a levantarse el edificio, pero desde la conselleria hacen hincapié en que «las obras no han quedado paralizadas y continúan avanzando dentro del marco establecido para garantizar tanto la protección del patrimonio arqueológico como la continuidad de la promoción de vivienda pública asequible».

Dos veces a concurso

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), el órgano que gestionará estos pisos sociales, sacó a concurso dos veces la construcción de esta promoción, ya que en la primera ocasión quedó desierta. En la segunda, el Govern incrementó el presupuesto base en un millón de euros, hasta los 11.635.123 euros (sin impuestos). Se presentaron dos empresas y ganó Hermanos Parrot.

Por otra parte, desde la conselleria recuerdan que la Ley 4/2025, de 18 de julio, «incorpora medidas para facilitar y acelerar la construcción de vivienda pública, con un nuevo procedimiento exprés». Afirma que en la práctica esta medida se traducirá en «una reducción muy importante de los plazos (de al menos uno o dos años en la mayoría de municipios)». En Ibiza, se acogerán a dicho procedimiento exprés como mínimo las cuatro nuevas promociones que planifica el Ibavi en dos solares cedidos por el Ayuntamiento de Ibiza (Can Cantó y Mercat Pagès) y en otros dos del Consell (Hort de sa fruita y en un solar de carreteras). «En total, sumarán más de 110 viviendas públicas en Ibiza para residentes», detallan las mismas fuentes.

Tramitación exprés

«Con esta nueva tramitación exprés, se prevé el inicio de obras de estas nuevas promociones a principios de 2026, y que, si no hay imprevistos, las obras puedan estar finalizadas en dos años de plazo de ejecución, a principios de 2028». En Ibiza, prevén que esto facilite «acortar los plazos en un año y medio, aproximadamente, respecto a la tramitación habitual».

«El Ibavi reafirma su compromiso con el fomento de la vivienda pública, asequible y de calidad, contribuyendo a dar respuesta a la demanda habitacional en Balears», concluyen desde la conselleria.