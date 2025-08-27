Hiba Abouk se rinde "al sol y a la playa" en Formentera
La protagonista de 'El Príncipe' sigue disfrutando de las Pitiusas
La actriz Hiba Abouk continúa sus vacaciones en las Pitiusas acompañada de sus dos hijos, Amín y Naím. La actriz ha aprovechado su estancia, en Formentera esta vez, para relajarse bajo el sol y disfrutar de la gastronomía y las playas formenterenses.
En su perfil de Instagram ha compartido varias stories, en las que posa en una piscina, disfruta de un arroz y se refresca en la playa en compañía de uno de sus hijos.
Hiba Abouk continúa así sus vacaciones, y muestra esta faceta más relajada a través de sus redes sociales, donde hace unos días compartía también algunos momentos en la isla de Ibiza con su amiga Lorena Castell, que se encontraba en la isla para protagonizar su popular 'Bingo para señoras'. Al igual que ha hecho ahora, en Formentera, la actriz etiquetaba en sus publicaciones el hotel en el que se alojaba, de cuyo desayuno compartía imágenes.
- Heridas graves dos mujeres atropelladas en Ibiza
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Detenidos dos okupas por allanar una vivienda en Santa Eulària
- El Estado detecta cerca de 1,5 piscinas más al día en el último año en Ibiza
- Todas las imágenes de la gran fiesta de La Movida en Sant Antoni
- Castillo de fuegos en Sant Antoni con olor a despedida