Hiba Abouk se rinde "al sol y a la playa" en Formentera

La actriz Hiba Abouk continúa sus vacaciones en las Pitiusas acompañada de sus dos hijos, Amín y Naím. La actriz ha aprovechado su estancia, en Formentera esta vez, para relajarse bajo el sol y disfrutar de la gastronomía y las playas formenterenses.

En su perfil de Instagram ha compartido varias stories, en las que posa en una piscina, disfruta de un arroz y se refresca en la playa en compañía de uno de sus hijos.

Hiba Abouk y su hijo en Formentera / @hiba_abouk_ en instagram

Hiba Abouk continúa así sus vacaciones, y muestra esta faceta más relajada a través de sus redes sociales, donde hace unos días compartía también algunos momentos en la isla de Ibiza con su amiga Lorena Castell, que se encontraba en la isla para protagonizar su popular 'Bingo para señoras'. Al igual que ha hecho ahora, en Formentera, la actriz etiquetaba en sus publicaciones el hotel en el que se alojaba, de cuyo desayuno compartía imágenes.