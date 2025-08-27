Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha descartado intervenir en el caso del helipuerto ilegal que lleva todo el verano funcionado con regularidad en un terreno rústico situado en Jesús.

Fuentes municipales consultadas por Diario de Ibiza han indicado que «lamentan que esta situación pueda estar generando malestar entre los vecinos afectados», pero al mismo tiempo defendieron que el Consistorio «no cuenta con competencias en la gestión de helisuperficies de uso temporal».

«La regulación y control de estas actividades corresponden a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), quien, en principio, puede autorizar aterrizajes en dicho punto si cuenta con el permiso del propietario del terreno», añadieron las mismas fuentes.

Según recuerda la propia AESA en su página web, dentro del apartado dedicado a la normativa aplicable para el ‘despegue y aterrizaje de helicóptero no complejo en operación no comercial’, el reglamento de circulación aérea distingue tres tipos de emplazamientos donde los helicópteros pueden realizar sus aterrizajes y despegues.

Tres operaciones máximo al mes

En primer lugar, figuran los aeródromos abiertos al tráfico civil, que tienen zonas reservadas para las maniobras de estos aparatos, de acuerdo con las reglas especiales que para ellos se determinen. En segundo lugar, diferencia los helipuertos permanentes, que son aeródromos acondicionados especialmente para ser utilizados exclusivamente por helicópteros. Por último, distingue los helipuertos eventuales, cuyo uso, efectivamente, está subordinado al permiso del propietario del terreno.

Sin embargo, estos helipuertos eventuales también deben cumplir con otros condicionantes para recibir luz verde por parte de la AESA que no se cumplen en el caso del terreno de Jesús. Así, deben «reunir las condiciones mínimas de seguridad» para ser utilizadas y, además, su uso está «limitado a una frecuencia de tres operaciones de aterrizaje y despegue mensuales».

La realidad, tal y como denuncian varios vecinos de la zona, es que el helipuerto de Jesús se está usando prácticamente a diario durante este verano, y no solo por una única aeronave, hasta el punto de que el pasado lunes llegaron a coincidir dos helicópteros que aterrizaron prácticamente al mismo tiempo. Los dos únicos helipuertos que cuentan con licencia municipal para operar de forma permanente en Santa Eulària se encuentran en Sa Coma y en Cas Curredó.

El caso de Sant Llorenç

Por contra, los vecinos de Sant Llorenç celebran que ha cesado la actividad de otro helipuerto ilegal que llevaba todo el verano operativo en una zona boscosa de esta localidad perteneciente al municipio de Sant Joan. Según explican a este diario, desde hace una par de semanas ya no tienen que sufrir el estruendo de las hélices sobre sus cabezas.

Este parón coincide con la inspección que técnicos municipales, acompañados por agentes de la Policía Local, realizaron al terreno después de la información publicada por Diario de Ibiza. La inspección se saldó sin sanción, ya que los técnicos no encontraron «ningún rastro de helicóptero en la zona», pero ha tenido un claro efecto disuasorio, ya que los helicópteros han dejado de frecuentar la zona de un día para otro.