En España ya han ardido siete islas de Ibiza este año

El 25 de mayo de 2011 se produjo el último gran incendio registrado hasta la fecha en Ibiza. De hecho, es el peor registrado históricamente en la isla. Se declaró en la Sierra de Morna, en el municipio de Sant Joan, y fue causado por el uso de un ahumador apícola.

El fuego arrasó casi 1.500 hectáreas de pinar, sabina y matorral, y completó un año fatídico, ya que nueve meses antes se habían quemado 400 hectáreas de pinar en las inmediaciones de la cala de Benirràs, también en Sant Joan.

Desde entonces, la isla no ha vuelto a sufrir ningún incendio de esa magnitud. Por ejemplo, en todo el año pasado apenas se quemaron 1,53 hectáreas de superficie boscosa en toda Ibiza.

En lo que llevamos de 2025, esta óptima tendencia se ha mantenido y hasta el 31 julio, último día del que se tienen datos oficiales, apenas habían ardido 2,01 hectáreas en un total de 15 pequeños fuegos diferentes.

Un verano nefasto en la Península

Un buen ejemplo de la rápida actuación de los responsables de luchar contra el fuego se dio el pasado 4 de agosto en Santa Eulària, cuando a las 15.15 horas se declaró en Ca na Maria un fuego con gravedad potencial de nivel 1. El suceso quedó controlado en menos de dos horas y tan solo calcinó 0,1 hectáreas de pinar en una zona con una importante densidad arbórea.

Estas cifras son anecdóticas en comparación con los monstruosos incendios que están afectando este verano a la Península, donde en total ya han ardido más de 415.000 hectáreas, de acuerdo a los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Esa superficie multiplica por siete a toda la isla de Ibiza, que se extiende a lo largo de 57.260 hectáreas. En la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, en la Sierra de la Culebra, se declaró el 10 de agosto el incendio más devastador en la historia de España, con una cifra récord de 36.576 hectáreas arrasadas.