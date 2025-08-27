Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Detenido en Sant Joan un hombre buscado por un juzgado de Ibiza

La Policía Local y la Guardia Civil detienen a un conductor e investigan a otro por conducir sin carné

Detención en Sant Joan

Detención en Sant Joan / @policialocalsantjoan en Instagram

Redacción Digital

Ibiza

La seguridad en Sant Joan, en el punto de mira. Varias intervenciones policiales se han saldado con dos detenciones y una investigación. La Policía Local, en colaboración con la Guardia Civil, detuvieron a un hombre de origen marroquí sobre el que pesaba una orden judicial emitida por un juzgado de Ibiza.

En otro control, fue arrestado un varón de origen argentino acusado de falsedad documental y por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Por último, se investiga a un hombre de origen paraguayo también por un presunto delito contra la seguridad vial al circular sin carné.

Desde el Consistorio subrayan que estas intervenciones se enmarcan en los operativos conjuntos "y el constante intercambio de información entre cuerpos policiales, con el objetivo de reforzar la seguridad en todo el término municipal". “Estamos reforzando la vigilancia en el municipio y seguiremos trabajando para garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos”, señalan desde el cuerpo.

