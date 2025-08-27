Joan Ribas, paciente medular ingresado en el hospital de Ibiza: «Creo que no saben qué hacer conmigo»

La vida de Joan Ribas Ribas cambió para siempre un 10 de enero de 1979, cuando se rompió la columna vertebral en un accidente de coche. Tenía 28 años y toda la vida por delante. Una vida de la que no se queja: «En esa época en Ibiza no había nada adaptado para la personas con silla de ruedas, pero yo era joven y fuerte, me las apañaba bien», recuerda con nostalgia.

Ha pasado mucho tiempo y Joan sigue en su silla de ruedas, pero con los años y la vejez, las cosas han cambiado a peor. Le amputaron una pierna hace dos años a causa de una infección bacteriana. Y ahora tiene una herida que se ha convertido en su espada de Damocles. «Se trata de una úlcera de clase 4. La más grave que hay», comenta. Las úlceras por presión son una constante en la vida de los lesionados medulares. Al no poderse incorporar, es habitual que en la zona sacra se produzcan llagas y heridas que, si no son tratadas correctamente a tiempo, degeneran en úlceras.

«En este caso, es un agujero al final de la espalda que tiene cinco centímetros de profundidad. Es una barbaridad. Puedes meter un dedo y te cabe entero. Puedes incluso tocar el hueso», relata Joan Ribas. En circunstancias normales, le debería provocar un dolor insoportable, pero él tiene insensibilizada toda esa zona del cuerpo. Pero no es el dolor lo que le preocupa. «Una herida así es peligrosísima». En su caso, hay el riesgo de que la infección alcance la sangre y se produzca una sepsis. «Es vivir con el riesgo a que la infección se complique y suceda lo peor», explica Antoni Tur, su cuñado, que le visita todos los días en su habitación en la pabellón G del Hospital Can Misses.

Fueron las complicaciones de esta herida las que provocaron su ingreso en el área de medicina interna del centro hospitalario público ibicenco el pasado 26 de junio. Han pasado ya dos meses y las cosas han ido a peor. «Tal como está abierta la herida, hay que operar. Pero este no es el mejor sitio para esperar a que te operen, porque puedes contraer infecciones hospitalarias. En los dos meses que llevo aquí ya he sufrido una neumonía y, por si fuera poco, después he pasado el covid. Cada día que pasa me siento más débil. El tiempo va en mi contra», comenta apesadumbrado el paciente.

Derivación frustrada

Además de que le atormenta la duda sobre cuándo le operarán, su otra preocupación es dónde. Ribas ha pedido que le intervengan en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, donde tiene historia clínica y donde ya le operaron en 1979, cuando sufrió el accidente. Sin embargo, este paciente ha sufrido un nuevo revés: pese a que el Área de Salud de Ibiza y Formentera dio su visto bueno a su traslado a Barcelona, el Hospital Vall de Hebrón no aceptó la derivación y señaló que Balears ya dispone de un hospital para pacientes de este tipo, como es el Sant Joan de Dèu de Mallorca. Por tanto, Ribas deberá ser operado en el servicio de cirugía plástica de Son Espases y pasar el largo postoperatorio en Sant Joan de Dèu.

«El postoperatorio de esta intervención es muy complicado. Las primeras cinco semanas después de pasar por el quirófano, el paciente debe estar en una inmovilidad absoluta tendido boca abajo. Es muy complicado mover a un paciente así», explica Antoni Tur. «Nos han comentado que la rehabilitación se hará en el Hospital de Sant Joan de Dèu de Inca. No nos cuadra que la intervención se haga en un hospital y que, en estas circunstancias, lo trasladen a otro que está a 25 kilómetros. Es que además, en Son Espases no están especializados en lesionados medulares».

El rechazo por parte del Hospital de la Vall d’Hebron ha sido un varapalo para Joan Ribas: «A los lesionados por quemaduras graves los derivan al Hospital de La Fe de Valencia, ¿no? ¿Por qué en este caso no se me puede derivar al lugar donde mejor me pueden atender?», se pregunta.

Sigue la espera

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera señalan que se han mantenido contactos constantes con el Hospital de Vall d’Hebron para evaluar la posibilidad de la derivación y que, al frustrarse, se han evaluado otras posibilidades, como el traslado de Ribas la Hospital de Toledo, que es una referencia nacional para lesionados medulares, pero esta opción también se descartó porque la lista de espera en este centro es de un año.

El Área de Salud ha constatado también el problema al que se enfrenta con los lesionados medulares que no pueden ser tratados en Ibiza y las dudas sobre su derivación: «Este caso ha hecho necesario que la dirección del Hospital Can Misses haya elaborado un protocolo de úlceras por presión en pacientes con lesión medular que debe ser revisado. A partir del cual hay que trabajar con el servicio de salud de Balears para establecer circuitos claros y que quede claro cuáles son las formas de derivación y quiénes son los servicios competentes para la atención de estos usuarios». Desde el Área de Salud se asegura también que se ha hecho un seguimiento diario de este paciente para solucionar su problema.

Pero los días pasan, Joan Ribas ya lleva dos meses ingresado en su habitación de la cuarta planta del pabellón G y todavía no hay fecha para su intervención quirúrgica. «No tengo quejas de los trabajadores del Hospital Can Misses. Los que vienen a hacerme las curas hacen muy bien su trabajo y me tratan bien. Sin embargo, tengo la impresión de que no saben qué hacer conmigo y el tiempo va en mi contra». Esa úlcera de tipo 4, la más grave que hay, sigue pendiendo como una espada de Damocles sobre su cabeza.