Carta de amor a Ibiza, por Ángela Molina

El discurso de la actriz Ángela Molina al recoger el Premio La Llave de Ibiza que concede la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera, el pasado lunes en el Club Diario, fue una carta de amor a Ibiza que emocionó a todo el auditorio. En el acto también fue premiado el galerista Lio Malca, impulsor de la Fundación La Nave, en ses Salines. El discurso de la artista se reproduce íntegro a continuación.

«Hay noches en que todo es sentimiento, hasta el aire que respiramos, y las miradas que se cruzan, y este sentimiento de agradecimiento que tengo en mi corazón. Porque hoy recibo la llave de la isla de Ibiza, la llave de mi isla, de la que no sé hablar en otro idioma que no sea el de la gratitud. Gracias, Ibiza, por poderte soñar antes de que mis ojos de 16 años te recibieran como a un paraíso revelado.

Todas las imágenes del premio La Llave 2025 de Ibiza / MARCELO SASTRE

Gracias por las palabras de mi padre al descubrir tu mar. Y gracias por el hogar que en ti encontró mi madre, con paredes de luz y ventanas de estrellas y de lunas llenas. Gracias por ser el camino del mar, del amor, donde conocí a mi adorado marido y a sus amados padres y hermanos, y a mis amigos, que muchos están aquí y otros están por venir siempre. Mis amigos de toda la vida, para toda la vida.

Gracias por acoger en tu seno el nacimiento de tres de mis cinco hijos, Olivia, Antonio y María. Y gracias desde entonces por bendecirlos con tu cielo.

Sólo hay una manera de no acabar nunca de hablar de Ibiza y es hablar de sus gentes, que no te permiten nunca estar mal, que te dan siempre lo que tienen y a veces lo que no tienen. Hombres y mujeres que se esmeran porque te sientas tú misma, sobre todo esa tú misma que tiene la valentía de expresar sin prudencia su libertad y el amor por la vida. Y ahora una postdata para mi querida isla y un último ruego, que es el primero, que quien venga a ti en busca de consuelo lo encuentre y que en tu arena blanca y húmeda junto a la orilla lea ‘sigue adelante’. Muchísimas gracias».