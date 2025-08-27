El cantante Jason Derulo se divierte en Ibiza con una gran incógnita
¿Por qué el compositor y bailarín de Estados Unidos no ha publicado ninguna foto de su paso por la isla en sus redes sociales hasta el momento?
El cantante Jason Derulo se suma a la larga lista de celebridades que se dejan ver por Ibiza y acude a una fiesta organizada en el O Beach Ibiza de Sant Antoni. El artista nacido en Miami con raíces haitianas posó con algunas animadoras del establecimiento junto a la piscina vestido de manera informal con una actitud muy relajada. Derulo vuelve a demostrar su gran conexión con la isla después de su exitosa actuación en Pacha en junio del año pasado, cuando promocionó su disco 'Nu King'.
El compositor y bailarín publicó este album después de varios años sin sacar a la luz ningún trabajo de este tipo. Sin embargo, no abandonó el foco mediático debido a su intensa actividad en redes sociales, cuyas cuentas atraen a millones de seguidores. Por eso sorprende que Derulo no haya compartido con sus aficionados ninguna imagen de su paso por Ibiza.
De momento, parece que el artista está cogiendo fuerzas para afrontar su gira 'The Last Dance World Tour', que comenzará el 12 de septiembre con una actuación en Sao Paulo. De momento, no hay ninguna fecha confirmada en España. Este ciclo de espectáculos será el último que realizará Derulo a escala mundial, por lo que se espera que el artista ofrezca lo mejor de su repertorio.
