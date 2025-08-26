El V Plan de Fosas de Baleares contempla nuevas excavaciones en cementerios de Ibiza y Formentera

El Govern ha adjudicado la contratación para las actuaciones relativas al V Plan de Fosas de Baleares a la unión temporal de empresas (UTE) formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la empresa Asociación de Técnicos en Investigaciones Culturales y Sociales (Atics).

Han sido los únicos licitadores y ya venían prestando el servicio hasta el IV Plan de Fosas, según ha indicado en nota de prensa la conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

El contrato está dividido en dos lotes. Por un lado, el lote 1 de excavación, exhumación e identificación de cuerpos en 12 fosas de la Guerra Civil y coordinación de las intervenciones, que se ha adjudicado por un importe máximo de 759.620 euros.

Por su parte, el lote 2 contempla la realización de todas las "actuaciones de restauración, consolidación y conservación de los materiales u objetos encontrados en el proceso de excavación y documentación de las fosas exhumadas en los planes anteriores", que se ha adjudicado por un importe total de 77.343 euros.

Las actuaciones del V Plan de Fosas se han programado según los "estudios históricos de viabilidad" sobre fosas del archipiélago del IV Plan de Fosas, aprobados por la Comisión técnica de desaparecidos y fosas en fecha 27 de junio de 2024, así como "en función de los resultados de intervenciones de planes anteriores y del mapa de fosas".

El quinto plan contempla la excavación de 12 fosas (ocho en Mallorca, una en Ibiza y tres en Formentera). En concreto, se trata, en el caso de Mallorca, de la Fosa de Esporles-Aljub de s'Heretat y en el cementerio de Artà, además de varias en Son Servera (fosa del cementerio, fosa de los nichos del cementerio, fosa de Son Moro dels Llanterners, fosa del Comellar Fondo, fosa de Son Escrivà y fosa de la iglesia de Sant Joan Baptista.

La lista la completan la cuarta excavación en el cementerio de ses Figueretes, en Ibiza, y, en el caso de Formentera, en es Pujos, el cementerio viejo de Sant Francesc y la tercera fase del cementerio nuevo de Sant Francesc.

El plazo de ejecución del V Plan es de 24 meses desde la formalización del contrato.