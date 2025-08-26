Tinder lanza Double Date Island, su primer reality social en Ibiza

Tinder, la popular aplicación de citas fundada en 2012 que permite a los usuarios conocer nuevas personas a través de un sistema de deslizamiento, incorpora ahora una nueva opción de citas grupales, como es el caso de Double Date.

Para dar a conocer este nuevo lanzamiento, este mes de agosto Tinder se encuentra en plena promoción de su nueva campaña: Double Date Island, un reality que busca transformar la forma en que la Generación Z experimenta las citas. El proyecto, que se desarrolla en una villa de Ibiza, ha juntado a ocho creadores de contenido de Europa que, además, son amigos en la vida real y que participan a lo largo de toda esta semana en citas dobles, compartiendo su experiencia a través de redes sociales y episodios en YouTube.

La campaña tiene como fin promover la nueva función que ofrece la app llamada Double Date, que permite a los usuarios emparejarse en grupos de dos para conocer a otras parejas. Este formato grupal está pensado para ofrecer un ambiente más relajado, divertido y auténtico, respondiendo al deseo de los jóvenes de tener interacciones sociales menos formales y con menos presión emocional.

Los participantes provienen de distintos países europeos como España, Francia, Italia y Alemania, y entre ellos destacan los influencers españoles Pablo Vera y Clers. Durante su estancia en la isla, las parejas comparten actividades, retos y citas en un formato que combina entretenimiento y conexión entre los participantes.

Con esta apuesta, Tinder no solo presenta una nueva manera de conectar a las personas, sino que también se posiciona en el terreno del contenido digital de entretenimiento. Double Date Island se presenta como un experimento social que refleja cómo las nuevas generaciones redefinen las relaciones, priorizando la amistad, la espontaneidad y el juego colectivo en la búsqueda del amor o la conexión.