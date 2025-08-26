Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Señalizaciones hechas a mano

Algo falla cuando alguien se ha visto en la necesidad de crear a mano y con rotulador este cartel para indicar en qué dirección está la parada del L10, el autobús que lleva desde Vila al aeropuerto. La hoja estaba pegada con celo en una de las columnas de un edificio de la avenida Bartomeu Roselló.

