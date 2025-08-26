El PSOE critica la "falta de transparencia" del Ayuntamiento de Ibiza: "No cumple los requisitos establecidos por la ley"

El PSOE critica "la falta de compromiso de [el alcalde de Ibiza, Rafael] Triguero en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y el abandono de la comunicación con la ciudadanía, dado que la página web corporativa ni siquiera publica las informaciones desde el pasado mes de julio", informa este partido, en la oposición, en un comunicado.

"A pesar de la obligación legal de publicar información sobre la gestión municipal de forma clara y accesible, el Ayuntamiento de Ibiza no cumple los requisitos establecidos por la ley", añaden.

Como ejemplo, dicen que en el Portal de Transparencia "se han dejado de publicar las ayudas, convenios y subvenciones en materia de comercio desde 2023, momento en que llegó el Partido Popular al gobierno municipal".

Para el PSOE, "este hecho implica que la ciudadanía no es informada de los planes y proyectos y subvenciones a las que se puede sumar, quedando muchas de ellas desiertas, dado que no se les da la publicidad necesaria". "Un ejemplo de la desinformación son los proyectos con fondos europeos que no acaban de tener salida, pese a haber contratado a un director de programas como cargo de confianza, del que no se tiene constancia de los proyectos en los que trabaja y únicamente se sabe que asiste a Triguero a los actos institucionales ejerciendo otras funciones que no proceden", recalcan.

"El PP de Triguero no tiene ninguna intención de mejorar las calificaciones" sobre los niveles de transparencia, "lo que significa que tampoco existe un compromiso en mejorar", destacan en este comunicado.

"Es inaceptable que un Ayuntamiento que se supone que debe ser transparente y accesible a la ciudadanía incumpla de forma flagrante la Ley de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestionan los fondos públicos y qué decisiones se toman en su nombre", afirman.

La web municipal, sin actualización de noticias y con errores graves

En cuanto a la situación de la web municipal, desde el PSOE dicen que han observado "una carencia de información constante en la actualización de las noticias remitidas por el departamento de marketing".

"Lo que sí actualizan en el portal web es la información sobre el período voluntario de pago de los tributos, que es realmente lo que interesa al Partido Popular, que la ciudadanía pague", prosiguen. "Lo que se detecta es que no se publican las noticias enviadas desde el área de Marketing y Comunicación desde el pasado 8 de julio, siendo la anterior información del mes de junio, generando desconfianza a la ciudadanía dado que no pueden acceder a la información importante sobre la gestión municipal".

El PSOE considera además que la ausencia de las noticias actualizadas en la página web impide que la ciudadanía esté informada sobre los asuntos municipales actuales, lo que "afecta gravemente a su capacidad para poder exigir responsabilidades a los representantes municipales, dañando la confianza en las instituciones que los gobiernan".

En cuanto a la sección de la agenda cultural y deportiva, la última noticia está publicada del 23 de junio y "se detectan errores preocupantes", como que en la noticia del Festival Internacional de Música Clásica del mes de junio, "se ilustra con la foto de un balance de gestión municipal con los cuatro tenientes de alcalde y el propio alcalde".

"El concejal de Informática y sistemas de información, Joan Clapés, lleva dos años y medio para poner en marcha una nueva web municipal, pero no es excusa para la grave situación que sufre la web municipal y, en definitiva, el acceso de la ciudadanía a la información municipal", manifiestan.

Para el PSOE, "queda claro el absoluto fracaso en la gestión de la información en la web municipal y que el departamento de marketing está puesto al servicio de la promoción de la figura de Triguero y no para aportar información actualizada a la ciudadanía".