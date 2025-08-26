Los planes más originales para vivir el eclipse solar de 2026 en Ibiza

El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un raro fenómeno astronómico: un eclipse solar total visible, el primero desde 1905, que podrá verse desde Ibiza. Este suceso transformará brevemente el atardecer en un espectáculo de oscuridad diurna cuando la Luna bloquee por completo al Sol. En la isla, la fase de totalidad –cuando el Sol queda ocultado por completo– durará aproximadamente entre un minuto y 20 segundos y un minuto y 30 segundos, dependiendo de la localidad.

¿Dónde y cuándo verlo mejor?

El eclipse comenzará sobre las 19.39 horas, alcanzando el momento máximo sobre las 20.33 horas, con el Sol ubicado apenas a unos grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste. Las mejores zonas para observarlo son aquellas elevadas u orientadas al mar sin obstáculos visuales. Por ejemplo, en Sant Joan la duración será de unos 90 segundos, mientras que en zonas más al sur, como la Torre de ses Portes, será algo menor.

Recomendaciones para disfrutarlo

Para vivir esta experiencia sin riesgos visuales se deben utilizar gafas homologadas para eclipses solares; las comunes o filtradas no sirven y pueden causar daños permanentes en la vista. Además, conviene preparar con antelación alojamiento, transporte y equipo fotográfico, ya que se espera una gran afluencia turística.

Planes para vivir el fenómeno