Los planes más originales para vivir el eclipse solar de 2026 en Ibiza
El 12 de agosto de 2026 se producirá un raro fenómeno astronómico: un eclipse solar total visible, el primero desde 1905
El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un raro fenómeno astronómico: un eclipse solar total visible, el primero desde 1905, que podrá verse desde Ibiza. Este suceso transformará brevemente el atardecer en un espectáculo de oscuridad diurna cuando la Luna bloquee por completo al Sol. En la isla, la fase de totalidad –cuando el Sol queda ocultado por completo– durará aproximadamente entre un minuto y 20 segundos y un minuto y 30 segundos, dependiendo de la localidad.
¿Dónde y cuándo verlo mejor?
El eclipse comenzará sobre las 19.39 horas, alcanzando el momento máximo sobre las 20.33 horas, con el Sol ubicado apenas a unos grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste. Las mejores zonas para observarlo son aquellas elevadas u orientadas al mar sin obstáculos visuales. Por ejemplo, en Sant Joan la duración será de unos 90 segundos, mientras que en zonas más al sur, como la Torre de ses Portes, será algo menor.
Recomendaciones para disfrutarlo
Para vivir esta experiencia sin riesgos visuales se deben utilizar gafas homologadas para eclipses solares; las comunes o filtradas no sirven y pueden causar daños permanentes en la vista. Además, conviene preparar con antelación alojamiento, transporte y equipo fotográfico, ya que se espera una gran afluencia turística.
Planes para vivir el fenómeno
- Empresas como Mizar Xperience ofrecen excursiones especializadas, dirigidas por guías acreditados por la Fundación Starlight. Estas incluyen observación del eclipse con gafas homologadas, seguimientos por especialistas y actividades complementarias como degustaciones de vinos o productos locales (KM0) para enriquecer la experiencia.
- La costa balear mediterránea será un enclave perfecto para ver el eclipse desde embarcaciones. Numerosas personas podrán disfrutar de este evento mientras navegan, una experiencia visual inigualable.
- El Bibo Park, con su planetario Orión, ofrece una experiencia inmersiva 360° simulando el espacio. Se trata de una actividad ideal para complementarse con el eclipse y es perfecta para familias, amantes de la astronomía o quienes busquen algo más educativo.
- La Agrupació Astronòmica de Eivissa, entre otros grupos, suele organizar actividades durante los eclipses: jornadas de puertas abiertas, estaciones de observación con telescopios y charlas divulgativas. Es una forma gratuita y accesible de entender el fenómeno.
- Dado el esperado aumento de visitantes, se prevén experiencias combinadas: alojamiento estratégico en zonas con buena visibilidad (como colinas orientadas al horizonte oeste), cenas al atardecer con astronomía ambiental o incluso excursiones hacia miradores poco concurridos para disfrutar del momento.
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte
- Detenidos dos okupas por allanar una vivienda en Santa Eulària