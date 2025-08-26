Administrador de fincas en Ibiza: «Ante una okupación, los vecinos preguntan qué pueden hacer, pero le toca al dueño»

Cuando se detecta un caso de okupación en una comunidad de vecinos, normalmente se comenta en junta y el resto de propietarios preguntan qué pueden hacer ellos como comunidad, explica José Antonio Verdugo, codelegado en Ibiza del colegio oficial de Administradores de Fincas de Balears. «Nos preguntan qué se puede hacer, pero yo siempre digo que quien está legitimado para actuar contra una okupación son los propietarios afectados, no la comunidad», apunta en conversación con este diario. «La comunidad podría instar a algo si se ocupa un elemento común, pero en el caso de un piso privado es el propietario quien debe hacerlo. La comunidad puede pedirle al propietario que tome acciones judiciales ante la okupación, pero no es la parte legitimada para hacerlo», reitera.

En todo caso, afirma que han detectado casos de okupación y que este asunto genera preocupación entre los propietarios. «Y cuesta bastante judicialmente llevar a cabo procedimientos de este tipo, y llevan su tiempo», agrega Verdugo, quien también explica que en ocasiones esta problemática genera problemas de convivencia.

Reokupación

Por otra parte, menciona algún que otro caso de reokupación: «He detectado, por lo menos en las comunidades que llevo, que a veces hay okupas a los que les pone una demanda o una denuncia penal y cuando ya va a salir la sentencia tal vez se han marchado y ya hay otros okupas. Así que tienes que empezar otra vez de nuevo» el proceso judicial para desalojar.

Con todo, observa un aumento de instalación de alarmas en domicilios particulares, sobre todo en segundas residencias. Y es que este tipo de inmuebles suelen permanecer vacíos la mayor parte del año.