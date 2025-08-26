Vandalismo y peligro de incendio en el Santuario de es Culleram

El Consell de Ibiza ha denunciado este martes en una nota de prensa un nuevo episodio de vandalismo en el Santuario de es Culleram. La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, ha mostrado su "profunda preocupación" después de que se haya localizado una hoguera encendida en las inmediaciones del acceso a la cueva, en plena alerta por altas temperaturas y riesgo de incendio forestal.

"Han hecho una hoguera cerca del acceso, cuando estamos en aviso por calor extremo y en una zona boscosa como esta. Es una irresponsabilidad", lamenta Ramon, quien advierte del grave peligro que suponen estas prácticas tanto para el patrimonio cultural como para el entorno natural.

Según explica la consellera, los hechos ocurrieron el lunes, "día en que el santuario permanece cerrado al público". "De martes a domingo, el recinto cuenta con un vigilante que se encarga de retirar velas, inciensos y otros objetos que los presuntos adoradores de la diosa Tanit dejan en la cueva y su entorno sin ningún tipo de consideración", detalla la nota.

Ramon hace un llamamiento a la responsabilidad y el civismo de quienes realizan rituales en junto a la cueva y subraya que "carecen de cualquier solidez histórica o científica". En este sentido, recuerda que aunque estos "grupos neopaganos aseguran invocar tradiciones ancestrales, no existe ningún relato documentado de cómo podían ser estos ritos".

La consellera recuerda además que la cueva de es Culleram está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y advierte de que las agresiones al yacimiento y a su entorno "pueden conllevar sanciones contempladas en la Ley de Patrimonio".