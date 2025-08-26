La Movida Ibiza recauda 2.130 euros para la detección precoz del cáncer

La fiesta del XX Aniversario de La Movida Ibiza, celebrada el pasado sábado 23 de agosto en la playa de s'Arenal de Sant Antoni, ha recaudado 2.130 euros para la Asociación Elena Torres por la investigación para la detección precoz del cáncer, informa en un comunicado la organización.

Todo el dinero procede tanto del Kiosco Solidario, que ofreció lotes, camisetas del décimo aniversario de La Movida y pulseras, como del espacio con el que contó la Asociación Elena Torres, en el que se vendieron camisetas diseñadas por Ágata Ruiz de la Prada para esta recaudación y el libro '12 Vidas by Tanit'.

Detectar el cáncer antes

Esta colecta permitirá seguir financiando el proyecto científico que "busca detectar el cáncer en fases muy tempranas a través de nanosensores y biotecnología", explican en el comunicado. Esta investigación, liderada por la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, cuenta con el respaldo de la asociación desde 2015.

La presidenta de la Asociación Elena Torres, Mari Carmen Gutiérrez, ha mostrado su agradecimiento a los impulsores de La Movida y de esta iniciativa solidaria, los DJ Petit y Vázquez, así como al público que asistió y colaboró con esta recaudación.