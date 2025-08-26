La Movida Ibiza recauda 2.130 euros para la detección precoz del cáncer
El dinero procede de lotes, camisetas y pulseras e irá destinado a la Asociación Elena Torres
La fiesta del XX Aniversario de La Movida Ibiza, celebrada el pasado sábado 23 de agosto en la playa de s'Arenal de Sant Antoni, ha recaudado 2.130 euros para la Asociación Elena Torres por la investigación para la detección precoz del cáncer, informa en un comunicado la organización.
Todo el dinero procede tanto del Kiosco Solidario, que ofreció lotes, camisetas del décimo aniversario de La Movida y pulseras, como del espacio con el que contó la Asociación Elena Torres, en el que se vendieron camisetas diseñadas por Ágata Ruiz de la Prada para esta recaudación y el libro '12 Vidas by Tanit'.
Detectar el cáncer antes
Esta colecta permitirá seguir financiando el proyecto científico que "busca detectar el cáncer en fases muy tempranas a través de nanosensores y biotecnología", explican en el comunicado. Esta investigación, liderada por la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, cuenta con el respaldo de la asociación desde 2015.
La presidenta de la Asociación Elena Torres, Mari Carmen Gutiérrez, ha mostrado su agradecimiento a los impulsores de La Movida y de esta iniciativa solidaria, los DJ Petit y Vázquez, así como al público que asistió y colaboró con esta recaudación.
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte
- Detenidos dos okupas por allanar una vivienda en Santa Eulària