Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, sobre sus visitas a Ibiza: "Para comer nos ofrecíamos a lavar los platos y el suelo en alguno de los restaurantes que había"

Manuel de la Calva, miembro fundador del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid, según confirmó a EFE su inseparable compañero y pareja artística, Ramón Arcusa.

En 2020, tras el resurgir del éxito de Resistiré como himno de la pandemia, ambos artistas fueron entrevistados por la periodista Pilar Ruiz para Diario de Ibiza, donde recordaron la especial relación que mantenían con la isla.

"Para mí Ibiza siempre ha sido algo especial", confesaba De la Calva en aquella conversación. Su vínculo con Ibiza se remonta a los años 50, cuando llegó con un amigo del Club Natación Barcelona: "Íbamos en barco y nos quedábamos un mes con 200 pesetas cada uno. Todo era distinto. Cuando no teníamos dinero, dormíamos debajo de una barca, o si ligábamos con una extranjera, pues con ella. Para comer nos ofrecíamos a lavar los platos y el suelo en alguno de los restaurantes que había. ¡En plan estudiante!", relataba con humor.

El Dúo Dinámico compartió escenario en Ibiza con grandes figuras de la época como Antonio Machín, Carmen Sevilla, María Dolores Pradera, Augusto Algueró, Torrebruno, Marifé de Triana, La Chunga y La Greca, en espacios emblemáticos como la plaza de toros, el Casino de Ibiza, Mar Blau, Isla Blanca o Ses Parres, "el primer night club de Baleares".

Ramón Arcusa también evocaba aquellos tiempos: "En Isla Blanca, Manolo, una sala de fiestas al aire libre que se ponía a tope. Y en muchos lugares más". Además, destacó el magnetismo de la isla, a la que acudió también como turista: "Ibiza es única: por sus gentes, por la moda hippy de vestir de blanco, por ser lugar mundial de destino para súper famosos… Todo el mundo que se precie ha de pasar por lo menos una vez por Ibiza", detallaba en la entrevista.