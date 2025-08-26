La Llave de Ibiza 2025 a dos «amantes» de la isla: Ángela Molina y Lio Malca

El premio La Llave de Ibiza se creó hace más de seis años para reconocer a quienes desde la isla proyectan su cultura y su arte por el mundo. Los propios admiradores del galardón, entre quienes figuran amigos y conocidos de Juan Suárez, Frances Llopis y Mario Arlati, impulsores de este reconocimiento a partir de la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera, fueron este lunes por la tarde la viva imagen de la amplitud que tiene el amor por Ibiza. Éste se desprende de los cálidos abrazos que decenas de ellos comparten al encontrarse en el Club Diario de Ibiza. Aquí la actriz de cine Ángela Molina y el coleccionista y galerista colombiano Lio Malca recogen la llave que se les otorga en esta sexta edición.

La llave en concreto es una estatua que diseña el pintor Arlati, que fue el primer reconocido por este premio en 2017. El pintor suele crear dos para cada edición, en la que se reconoce a un hombre y a una mujer y, como señalan en varias ocasiones durante la gala, se distingue por su tamaño y peso: «Podría matar a alguien», repiten. Este año, sin embargo, es diferente a las ediciones anteriores ya que, como cuenta Arlati en una actitud que en ningún momento abandona la broma, perdió el modelo de las ediciones anteriores. Por eso la llave ha pasado de ser de metacrilato y hierro al (ahora) acero inoxidable.

Otra visión de la isla

Antes de esta confesión, Llopis recuerda en el inicio de la gala cómo hace unos años los miembros de la asociación decidieron entregar esta llave «a quienes ayudan a dar otra visión de esta isla maravillosa». Llopis, igual que Suárez, destaca la «atracción especial» que considera que sienten por Ibiza sus «conocidos» y los «antiguos premiados», que llenan la sala.

Esta atracción la evidencian tanto Malca como Molina al subir al escenario. «Dos personas diferentes pero que tienen en común la difusión de la isla como muy amantes de ella», indica Suáez. De este modo, presenta a Malca, al que recuerda que propusieron otorgarle el premio hace cuatro años pero quien, por su apretada agenda, no pudo recibirlo hasta ahora. Malca es un coleccionista y galerista colombiano que reside habitualmente en Nueva York. De él, Suárez destaca su «visión del arte moderno y su forma de presentar el arte y a los artistas», lo que le ha valido «una reputación internacional». Ésta se evidencia en las galerías que tiene en Nueva York o México, pero también en la sede de la Fundación La Nave Salinas, en Ibiza, en la que desde hace diez años divulga arte contemporáneo.

Responsabilidad de cuidarla

En La Nave, como apunta Suárez, este año por primera vez exponen dos artistas diferentes. Apenas hace unos días finalizó la muestra de obras de Spencer Lewis y desde entonces y hasta octubre lo hace Pedro Pedro, que este lunes se encuentra entre «los amigos» que siguen la entrega de premios. Todos ellos son testigos de las bonitas palabras que tiene el coleccionista para la isla, en las que señala que sentía que estaba «en deuda» desde que pisó Ibiza hace más de 20 años: «Me ha dado una de las mejores amistades y emociones».

Los premiados con La Llave de Ibiza este 2025 junto a los galardonados en anteriores ediciones y sus impulsores. | FOTOS DE: MARCELO SASTRE

Pensando en lo que la isla le ha dado, Malca comparte su preocupación porque afirma que «cada año llega más gente». Por este motivo, se dirige a los asistentes para reclamar que, más que «un honor» a su persona, este premio abra «la conciencia colectiva»: «Es nuestra responsabilidad cuidar a Ibiza, de la misma forma que ella nos ha abierto sus puertas».

Malca lo requiere con la gran llave en ambas manos y frente a un público en el que se encuentran galardonados de anteriores ediciones. En los nuevos asientos que estrena el Club Diario en este acontecimiento (como adelanta Suárez) se encuentran: el promotor musical Pino Sagliocco; la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz, y la diseñora y creadora de moda Dora Hebst. También en la sala hay caras conocidas como la del relaciones públicas Carlos Martorell; la actriz y modelo Ana Vide; la presidenta de la Asociación Elena Torres, Mari Carmen Gutiérrez, o la consellera de cultura de Ibiza, Sara Ramón, y el director insular de Cultura y Patrimonio, Miquel Costa Tur.

Amor y gratitud por la isla

Además de las suyas, en este acontecimiento destaca el rostro de Ángela Molina, de cuya trayectoria Suárez hace un breve recorrido. Destaca las «más de cien películas europeas y series rodadas en sus 50 años haciendo cine» o sus «decenas de premios», como el Goya de Honor que recibió en 2012 y al que hoy se suma La Llave de Ibiza.

De este último premio confiesa estar «enamorada», además de «orgullosa». Molina ofrece un emotivo discurso en forma de poema en el que señala que «no sabe hablar de Ibiza en otro idioma que no sea el de la gratitud». Así, recuerda que llegó a la isla con 16 años y desde entonces no ha dejado de visitarla. Aquí conoció a su «adorado marido», Leo Blakstad, y aquí han nacido tres de sus cinco hijos: «Olivia, Antonio y María», nombra, antes de dedicar sus últimas palabras a las «gentes» de Ibiza, «que no te permiten nunca estar mal» y «que te dan siempre lo que tienen y a veces lo que no tienen», comparte antes de abrir los brazos en el escenario para simular que abraza a todos los asistentes.